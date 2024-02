Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi, due di picche da Ernesto Russo

Gossip TV

Oggi, martedì 20 febbraio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni trono over:



Ernesto Russo è uscito con Jaminca ma lei ha chiuso perché ha detto di vederlo soltanto come un amico. Il cavaliere doveva uscire anche con Barbara De Santi, lei lo ha aspettato ma Ernesto non si è presentato. In studio hanno discusso perché Barbara è convinta che lui sia interessato solo alla visibilità. E' nata quindi una discussione e Barbara ha lasciato lo studio. Raggiunta dal cavaliere dietro le quinte, i due non sono più rientrati. Silvio sta uscendo con Daniela e tra loro la conoscenza sembra andare bene.

Anticipazioni trono classico:

Brando ha portato in esterna soltanto Beatriz, Raffaella era seduta in studio e ha ribadito il fatto che sta aspettando la scelta e che non ne può più.

Raffaella ha detto che lei non farà più niente e che lui dovrà dimostrare. Ancora oggi il tronista non ha accennato nulla sulla scelta.

Ida, dopo il ritorno di ieri di Mario, ha preferito portare in esterna Pierpaolo; in studio Mario si è lamentato per il fatto di non essere stato portato in esterna dicendo che se non si frequentano, non potrà mai conoscerlo davvero. Ida ha deciso poi di ballare con lui.

