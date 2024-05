Uomini e Donne, Aurora Tropea al centro delle critiche: arriva l'attacco di un'altra ex dama del parterre over

Gossip TV

Dopo Valentina Autiero, anche l'ex dama di Uomini e Donne Emanuela Malavisi si è scagliata sui social contro Aurora Tropea: "Tutto pensavo tranne di dover difendere Cristina".

Aurora Tropea continua a stare al centro delle polemiche dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne. Il comportamento assunto dalla dama nei confronti di Cristina Tenuta non è per niente piaciuto a due ex protagoniste del parterre over, Emanuela Malavisi e Valentina Autiero, che l'hanno duramente criticata sui social.

Emanuela Malavisi contro Aurora Tropea

Aurora Tropea nel caos per lo scontro avvenuto nel backstage di Uomini e Donne con Cristina Tenuta. Dopo Valentina Autiero, che ha mandato una velenosa frecciatina ad Aurora, anche l'ex dama Emanuela Malavisi è intervenuta sui social per commentare la diatriba tra le due protagoniste del parterre over schierandosi inaspettatamente dalla parte di Cristina:

Tutto pensavo tranne di dover difendere Cristina, mi tocca difendere Cristina sì. Perché oggi Aurora ha dato il peggio di sé, perché per quanto una persona possa starti sulle pa**e e ti possa far innervosire (tra l’altro in una discussione in cui tu ti sei messa in mezzo perché lei non c’entrava nulla), okay che ha accumulato tutto quello che vuoi ma non puoi andare ad alzare la gonna ad un’altra donna. Cioè io le avrei dato un cazzotto in bocca raga, così vedi come se lo ricordava. Oggi ha detto che non se lo ricordava? Ecco così se lo sarebbe ricordata.

Leggi anche Alessia Rivolta: tutto sulla Dama del Trono Over

Dopo aver detto la sua sulla litigata nel backstage tra le due dame, Emanuela ha anche criticato "l'atteggiamento irrispettoso" assunto da Aurora nei confronti della conduttrice Maria De Filippi:

Ma poi anche quando sfidava Maria De Filippi, quando le ha detto: “eh sì, dimmi che devo fare?”. Oppure quando Maria le ha detto: “Guarda che sto perdendo la pazienza” e lei le ha risposto: “e vabbè non mi interessa”. Non ti interessa? Ma tu sei a casa di Maria, tu sei ospite in casa di Maria. Stai facendo perdere la pazienza alla padrona di casa, cioè questo ti fa capire la mentalità, l’educazione e il rispetto che non c’è [...] Io Maria l’ho sempre amata e stimata e oggi mi ha ricordato il perché.

La confessione di Emanuela su Renata e Maurizio

L'ex dama del parterre over, che ha deciso di lasciare Uomini e Donne per continuare la sua conoscenza con Marco Antonio Alessio lontano dalle telecamere, ha infine colto l'occasione per commentare la conoscenza tra Renata Presti e il cavaliere Maurizio:

Renata bellissima con lui, fregatene dell’età Renata. Siete belli, l’amore non ha età! Io sono per avere i toyboy, gli uomini più piccoli delle donne e quindi goditela e vivitela. Sei vera e genuina e io ti ho stretta tantissimo, ti ho sempre avuta vicina nel mio percorso ed è una donna straordinaria: molto elegante, sempre pacata. Renata è una delle migliori lì dentro. Poi su altri non mi esprimo, mi contengo, mi fermo qui.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.