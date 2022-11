Uomini e Donne, Armando Incarnato tradito da Ida Platano: si consuma il dramma

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato accusa Ida Platano di non tenere alla loro amicizia.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, una nuova coppia si è formata e lascia lo studio del dating show di Maria De Filippi. Continuano le discussioni tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua e questa volta ci si mette anche Armando Incarnato furioso con la dama bresciana.

Uomini e Donne, Armando Incarnato volta le spalle a Ida Platano?

Mentre la coppia del trono over formato da Fabiano e Cristiana lascia Uomini e Donne insieme, pronta a viversi questo amore lontano dalle telecamere, Riccardo Guarnieri è ancora amareggiato dal fatto che Ida Platano si stia comportando in modo incoerente nei confronti di Alessandro Vicinanza con il quale, per altro, non si è scambiata più di un bacio in tre mesi. Roberta Di Padua continua a sostenere che Alessandro la guarda con insistenza, e attacca Ida facendo notare che chiunque altro al suo posto sarebbe stato massacrato per essere uscito con una persona e non aver ancora deciso di starci insieme o meno.

Improvvisamente scoppia un’altra discussione, questa volta tra Armando Incarnato e Platano che ha smesso di salutare il cavaliere partenopeo con il quale si reputava essere tanto amica, perché ha visto atteggiamenti con Roberta che non gli sono piaciuti. Armando è deluso e amareggiato per il trattamento che Ida gli ha riservato, dichiarando che per lui l’amicizia è molto importante e che non si sarebbe aspettato questo gesto dalla dama bresciana.

Si passa poi ad Alessandro S. che sta conoscendo ben tre dame tra cui Eleonora, che sembra essere quella che lo ha colpito di più a livello fisico e mentale. Tra i due ci sono stati momenti intimi ma il cavaliere ha voluto specificare che il rapporto non è stat consumato, lanciandosi poi in un intricato racconto della conoscenza che ha confuso tutti. Eleonora, dal canto suo, ha confidato di non avere per Alessandro una vera e propria attrazione fisica nei confronti del cavaliere ma di trovarlo interessante dal punto di vista mentale, tanto da continuare questa frequentazione. Nel frattempo, Alessandro annuncia che uscirà la sera stessa con Eleonora, Desdemona e Paola dividendo la serata tra le tre dame. I presenti sono molto scettici su questa conoscenza, tanto che anche Maria De Filippi si trova ad intervenire per ironizzare sulla situazione.

