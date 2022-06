Uomini e Donne: Armando Incarnato spara a zero su Riccardo Guarnieri, poi svela come sta Ida Platano

Gossip TV

Dopo lo scontro a Uomini e Donne, Armando Incarnato rivela cosa pensa di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Armando Incarnato ha osservato il riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri con molto interesse, dispensando consigli alla coppia sebbene temesse il peggio per la dama bresciana. Finito Uomini e Donne, Armando esprime il suo giudizio su Riccardo, rivelando come sta Ida dopo l’ultimo scontro terribile in studio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato non ha dubbi su Ida e Riccardo

L’ultimo scontro tra Ida Platano e Riccardo Incarnato nello studio di Uomini e Donne ha lasciato i fan senza parole. La dama bresciana si è mostrata molto provata dalle parole del suo ex fidanzato che, dopo aver discusso con lei per giorni al telefono, ha ammesso di non voler tornare a costruire un rapporto basato sull’incompatibilità caratteriale, non nutrendo per lei sentimenti romantici. Dopo il commento di Gemma Galgani, arriva anche quello di Armando Incarnato, che nelle ultime settimane si è sentito un po’ il Cupido di Ida e Riccardo.

“Ho cercato di aiutarli in questo riavvicinamento perché provo un grande affetto per Ida, anche se non sono mai stato convinto del tutto che la cosa potesse funzionare. Se tornassi indietro farei la stessa identica cosa perché bisogna darsi la possibilità di vivere il proprio sogno sino alla fine. Nel loro ultimo centro studio, anche se ho sentito l’istinto di farlo, non sono voluto intervenire perché ho trovato qui momenti estremamente intimi. È stata una discussione forte, mi è dispiaciuto moltissimo vedere Ida tremare in quel modo, ma non potevo assolutamente intromettermi. Ho però provato una profonda tristezza nel vederla soffrire così”.

Mentre un ex cavaliere accusa Armando di provare qualcosa per Ida, il cavaliere partenopeo ha rivelato al magazine del dating show di Maria De Filippi di non aver affatto apprezzato la reazione di Riccardo al tremore di Ida. In effetti, proprio nel corso della puntata in questione, sui social si sono levate parole di protesta per la freddezza disarmante di Guarnieri, e per le sue battute di spirito su una donna decisamente in difficoltà.

“Da uomo non riesco a capire il comportamento di Riccardo. Lui, davanti ad una Ida così provata, che tremava in quel modo, avrebbe dovuto tacere e lasciarla calmare. In questi giorno l’ho sentita e l’ho trovata stanza, dispiaciuta, delusa e rammaricata. Tutto questo, secondo me, per un uomo a cui è mancato il coraggio di guardarsi dentro per capire se davvero fosse in grado di andare oltre determinati ricordi e archiviare determinate situazioni prima di darsi una nuova possibilità”.

