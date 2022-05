Uomini e Donne, ''Ad Armando Incarnato piace Ida Platano'': la confessione shock dell’ex cavaliere

Gossip TV

Marco Alabiso racconta la sua conoscenza con Ida Platano a Uomini e Donne, poi lancia un affondo ad Armando Incarnato.

L’avventura di Marco Alabiso a Uomini e Donne si è conclusa con una cocente delusione. Nonostante baci e passione, Ida Platano ha voluto chiudere la frequentazione, poiché ancora innamorata di Riccardo Guarnieri. Secondo l’ex cavaliere del trono over, tuttavia, si rischia di incappare in un triangolo, dato che anche Armando Incarnato sarebbe preso dalla bella bresciana.

Uomini e Donne, Armando innamorato di Ida? L’accusa

Marco Alabiso si è presentato alla corte di Ida Platano in un momento molto particolare per la dama, segnato dal ritorno in studio dell’ex Riccardo Guarnieri. Nonostante fosse palese il sentimento che portava la dama bresciana verso Riccardo, Marco si è messo in gioco e per un momento ha anche creduto di avere qualche possibilità, essendosi scambiato un bacio passionale con Ida e vedendola molto felice per la loro conoscenza. Intervistato dalla pagina Instagram Opinionista Social, Marco ha ammesso:

“Mi diceva che Riccardo è l’amore della sua vita, che rivedendolo in studio gli si è riaccesa la scintilla, ci siamo trovati in un posto dove c’era già stata con lui, ha cominciato a essere un po’ strana, ci eravamo baciati, e mi ha spiegato che si baciava anche con lui, io mi sono incavolato […] La vedevo molto presa, lui mi attaccava sempre, lei è una che riflette molto e te lo dice magari dopo due giorni, molte volte mi trovavo impreparato”.

Marco non ha nascosto la delusione per la scelta di Ida, certo che Riccardo non sia l’uomo adatto a lei. In effetti, dopo una cena intima, il cavaliere pugliese ci ha ripensato e ha messo in chiaro di non essere innamorato della sua ex e di non volersi dare una nuova occasione, soprattutto alla luce delle reazioni fortissime di Ida. Mentre nascono dubbi dopo l’intervista della Platano a Verissimo, Marco ha insinuato che ci sia un altro cavaliere molto preso da Ida, ovvero Armando Incarnato:

“Io credo che lui la difenda sia nel torto e nella ragione, anche quando ero seduto e stavo discutendo con lei mi diceva che dovevo alzarmi, secondo me gli piace ancora, perché la difende troppo”.

