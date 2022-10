Uomini e Donne, Armando Incarnato scatenato contro Riccardo Guarnieri: volano parole grosse!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato lancia pesanti accuse a Riccardo Guarnieri.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Fabio Nova e Tina Cipollari si punzecchiano in studio, mentre Roberta Di Padua conferma la sua intenzione di iniziare a conoscere meglio Alessandro Vicinanza. Polemica tra Armando Incarnato e la dama Cristina a causa di Riccardo Guarnieri. Volano parole pesanti contro il pugliese, che mantiene la cama nonostante le offese.

Uomini e Donne, Armando Incarnato insulta Riccardo Guarnieri

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con Fabio Nova, cavaliere che ha fatto perdere la calma più di una volta a Tina Cipollari, che rifiuta una dama scesa in studio per conoscerlo. L’opinionista romana è furiosa e accusa Fabio di volersi accompagnare con donne bellissime, dimostrando la sua teoria quando viene fuori che il cavaliere ha chiesto il numero di telefono a tre donne giovani e molto avvenenti. Dopo aver osservato Fabio incassare una sequela di rifiuti, si passa a Piero e Pinuccia che hanno discusso ferocemente nel corso dell’ultima puntata dopo una breve e inconcludente esterna. Il cavaliere è mortificato per aver mostrato il suo lato meno pacato dopo la discussione con Pinuccia, e vuole uscire a cena con la dama Maria.

Dopo un ballo al centro dello studio, Maria De Filippi nota che Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno continuando ad essere molto vicini. La dama di Cassino, pur ammettendo di avere qualche remora a causa del fatto che lui sembra non sapersi approcciare ad una donna con figli visto come è andata con Ida, conferma che uscirà a cena con Alessandro e lui dichiara nuovamente di essere molto interessato. Si passa a Cristina che deve chiarire con Armando Incarnato, con il quale non è mai uscita ma ha semplicemente intrapreso un’iniziale conoscenza telefonica: il cavaliere partenopeo è furioso perché ha visto la dama ballare diverse volte con Riccardo Guarnieri, pur avendo rifiutato il numero del cavaliere pugliese e non avendo intenzione di conoscerlo meglio.

Cristina spiega le sue ragioni, mentre Ida ammette di aver visto Armando molto arrabbiato e dichiara di crederlo molto interessato alla dama. Nonostante ciò, Incarnato non vuole dover giustificare le proprie reazioni e Cristina conferma di essere in dubbio sulla conoscenza, sopratutto dopo che il partenopeo le ha attaccato il telefono in faccia tre volte. Armando la invita a provarci con Riccardo, lanciando pesanti frecciatine al rivale. Riccardo, in lacrime per Ida, viene accusato di essere meno intelligente della media e di voler distruggere le donne ma, a sorpresa, mantiene la calma e replica con pazienza.

