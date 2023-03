Uomini e Donne, Armando Incarnato risponde alle critiche del web: "Non sanno un c**** della mia vita"

Gossip TV

Il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha postato una storia sui social per rispondere alle critiche del web. Ecco cosa ha detto.

A Uomini e Donne, il cavaliere Armando Incarnato è uno dei personaggi più noti del parterre maschile del trono over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non è insolito, inoltre, che si renda protagonista di sconti e liti con gli opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari e che esponga le sue idee, in maniera non sempre molto pacata, riguardo alle frequentazioni degli altri partecipanti. Proprio questa sua attitudine gli ha attirato l'antipatia di una parte del pubblico del dating show, più che convinta che lo scopo di Armando nel programma sia solo quello di farsi pubblicità, non di trovare l'amore.

Uomini e Donne, Armando Incarnato posta una storia sui social contro le critiche del web

Nell'ultima puntata andata in onda ieri, mercoledì 29 marzo, Armando Incarnato ha accettato di tenere una corteggiatrice, Sara, giunta a conoscerlo e Gianni Sperti ha ironizzato sulla tendenza del cavaliere ad allontanare le corteggiatrici, adducendo di volta in volta scuse diverse. Oltre a non essere in grado di mantenere una relazione, Armando è stato accusato anche di voler prendere il posto di uno dei due opinionisti, tanto che sul web si sono sollevati molti fan del programma al grido di "trovati un lavoro".

In merito a queste accuse, Armando aveva già chiarito che non era sua intenzione trovare lavoro nel programma, ma che lui prendeva la parola solo quando Maria De Filippi glielo concedeva e non era certo alla ricerca di un lavoro. A sottolineare questo pensiero, poche ore fa ha pubblicato una storia su Instagram con cui mettere a tacere tutte le maldicenze e scoccare una bella frecciatina agli haters:

"Quando dicono trovati un lavoro e non sanno un c**** della tua vita. Ps: ho sempre fatto il "corriere". Ora, però, sono in pensione e mi godo la vecchiaia"

Nella storia postata sul suo profilo Instagram, Armando è ritratto su uno scooter per le consegne con tanto di divisa, a testimonianza che ha sempre lavorato e l'obiettivo con cui resta a nel programma non è certo trovare il lavoro, ma l'amore.

