Uomini e Donne: Armando Incarnato pubblica un post con la figlia e attacca: "Siete dei bas****"

Armando Incarnato si è lasciato andare a un lungo sfogo a Uomini e Donne e dopo le polemiche insorte ha deciso di rispondere alle critiche ricevute. Ecco il duro attacco sui social.

Armando Incarnato è tornato nel parterre di Uomini e Donne, dopo l'assenza nella precedente edizione del dating show. Il cavaliere napoletano è tornato carico e pronto a scatenare polemiche, come hanno già dimostrato i suoi attacchi a Mario Cusitore nel corso delle prime puntate della trasmissione di Canale5. Tuttavia, nel corso dell'appuntamento di giovedì 3 ottobre 2024, Armando è scoppiato a piangere, rivelando un retroscena sulla figlia. Attaccato sui social, il cavaliere ha deciso di ribattere e ha risposto con dure parole contro gli haters.

Uomini e Donne, Armando Incarnato pubblica alcuni scatti con la figlia e poi attacca gli haters: "Siete solo dei bas*****"

Dopo essere stato rimproverato da Maria De Filippi per la sua aggressività, Armando si è lasciato andare a un lungo pianto in studio e ha svelato i motivi che si celano dietro il suo comportamento sempre troppo polemico. A sorpresa, le ragioni del suo atteggiamento riguardano la figlia e il cavaliere ha rivelato alla conduttrice che vuole che sua figlia sappia che il padre per lei c'è sempre stato:

"Io non mi merito la sua assenza. Maria, io anche ora, ti sto sfruttando, per arrivare a lei. Perché lo deve sapere che il papà c'è sempre stato. Rivoglio inditro quello che ho perso."

Il suo sfogo ha commosso diversi cavalieri e dame e persino Mario Cusitore si è alzato per andare a stringergli la mano in segno di pace, dopo la lite di qualche minuto prima. Tuttavia, sui social, non tutti hanno apprezzato il comportamento di Armando e non sono mancati gli insulti e le offese verso il cavaliere napoletano.

Armando, tuttavia, ha pubblicato una serie di foto con la figlia e ha scritto un lungo messaggio per attaccare gli haters e coloro che lo hanno accusato di voler sfruttare la sua situazione famigliare per farsi pubblicità:

"Eppure, hanno avuto il coraggio di raccontarti il contrario... Grazie a tutte quelle persone che hanno espresso parole di conforto, coraggio e stima...Per chi invece ha avuto il coraggio di calpestare e sminuire un momento come quello, vorrei dirvi che la vera vergogna siete voi. Si devono vergognare i padri che hanno abbandonato i loro figli e non quei padri che hanno il coraggio di urlare al mondo intero quanto mi manchi e quanto sto male per te. Vi sentite a vostro agio nel giudicarmi proprio come vi sentite a vostro agio a essere persone di m****!"

Armando ha poi ulteriormente replicato agli haters e li ha accusati di voler vedere il marcio nel suo comportamento e di non comprender perché ha deciso di esporsi in maniera così plateale, per poi concludere con un: "Siete solo una manica di bast**** per non dire altro".

Uomini e Donne, Lino Giuliano dalla parte di Armando: "Non mollare, siamo simili"

Tra i personaggi che hanno, invece, espresso solidarietà verso Armando Incarnato c'è stato Lino Giuliano, discusso ex protagonista di Temptation Island.

Intervenuto sui social per mostrare affetto al cavaliere, con cui ha recitato in un videoclip, Lino ha dichiarato di vedere delle somiglianze tra loro e lo ha incoraggiato a non mollare. Dopo aver visto la puntata di ieri, giovedì 3 ottobre, Giuliano ha replicato sui social con un lungo messaggio di affetto per Armando:

"Quello che posso dirti oggi, seguendo la puntata e riflettendo su ciò che hai detto, è che io ti ho conosciuto e ho visto quanto sei simile a me caratterialmente, sei obiettivo, sincero, sensibile, tant’è che le persone che ci vedono come combattenti non sanno cosa portiamo dentro e quanto soffriamo. L’unica cosa che voglio dirti, caro Armando, e di non mollare mai, tieni duro finché puoi. Tante cose ti portano a essere scontroso con il mondo con le persone che ti attaccano o che cercano di vederti infelice.lascia perdere tutto, accantona la cattiveria e il marcio delle persone proprio come ho fatto io, sei una bella persona e te lo dico perché ti conosco. Non mollare mai, sei stimato per il tuo carattere, continua così obiettivo e sincero come sei sempre stato. Ti voglio bene."

