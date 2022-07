Uomini e Donne, botta e risposta social tra Gianni Sperti e Gemma Galgani!

Gossip TV

Gianni Sperti e Gemma Galgani si stuzzicano su Instagram, tirando in ballo un altro volto di Uomini e Donne.

Gianni Sperti si trova in vacanza in Egitto e non è riuscito a rinunciare ad un’ironica frecciatina ai danni di Gemma Galgani, soprannominata da Tina Cipollari “la Mummia”. Così, tra la dama del Trono Over e l’opinionista di Uomini e Donne si scatena un divertente botta e risposta sui social, seguito con attenzioni anche dalla Cipollari.

Uomini e Donne, Gianni Sperti punzecchia Gemma Galgani

Gemma Galgani trascorre la sua estate in giro per l’Italia, in attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne, dopo aver smentito la sua intenzione di lasciare il programma di Maria De Filippi. Mentre la dama potrebbe sottoporsi ad una nuova operazione di chirurgia estetica, Gianni Sperti ha deciso di volare in Egitto per concedersi una vacanza esotica, alla scoperta de Il Cairo e della splendida cultura egizia. Dopo aver vissuto una disavventura, recuperando i suoi bagagli cinque giorni dopo essere atterrato, Gianni si è recato al Museo della Civiltà Egizia e qui non è riuscito a non pensare ad uno degli scherzi più iconici della collega Tina Cipollari, che da anni chiama Gemma “la Mummia”.

“Ho appena finito di visitare il Museo della Civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano moltissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei… Scusa Gemma Galgani”.

Questa l’ironica confessione che l’opinionista di Uomini e Donne ha scritto nelle sue Ig Stories, taggando anche Tina che ha ricondiviso il pensiero concedendosi una sana risata. Anche Gemma ha deciso di replicare, stando al gioco dichiarando che l’unica vera mummia, ovvero lei, ce l’ha sempre a due passi e può fotografarla quando vuole. Insomma, con questo botta e risposta, Galgani ha sottolineato nuovamente che le voci sul suo addio al dating show di Canale 5 sono del tutto infondate: Gemma ci sarà a settembre e chissà se questa volta troverà finalmente l’amore!

