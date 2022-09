Uomini e Donne, Armando Incarnato mostra il nuovo look: capelli ossigenati e cortissimi

Gossip TV

Armando Incarnato, cavaliere di Uomini e Donne, è ormai piuttosto celebre per i suoi continui cambi di look. L’ultimo colpisce il pubblico.

Armando Incarnato, uno dei cavalieri più noti e chiacchierati di Uomini e Donne, continua a stupire con i suoi continui cambiamenti di look. Questa volta, il partenopeo, ha optato per un taglio cortissimo e capelli ossigenati, e la reazione del popolo del web è stata immediata.

Uomini e Donne, Armando Incarnato mostra il nuovo look

Da diversi anni, Armando Incarnato è un volto fisso all’interno di Uomini e Donne, spesso protagonista di discussioni infuocate con altri protagonisti del trono over. Il partenopeo divide il pubblico e, mentre c’è chi apprezza la sua spontaneità e il suo carattere forte, c’è anche chi pensa che Armando sia in trasmissione solo per pubblicità e per creare polemiche, dato che dopo anni non ha ancora trovato la sua dolce metà. Incarnato è tornato in studio per le prime registrazioni della nuova stagione del dating show di Canale 5, mentre il conterraneo Biagio Di Maro è stato escluso da Maria De Filippi, stanca degli ultimi teatrini del cavaliere tra mozzarelle e baci rubati.

Nelle ultime ore, Armando è tornato al centro dei pettegolezzi dopo aver mostrato la sua nuova trasformazione. Va detto, infatti, che il cavaliere è noto per le sue acconciature sempre più estrose e particolari, per le quali è stato decisamente criticato sul web, e che lui ha giustificato spigando di doversi camuffare per non essere riconosciuto.

Questa volta, Armando ha deciso di tagliare i capelli cortissimi e tingerli di biondo ossigenato, lasciando tuttavia la barba scura piuttosto lunga. “Il mio? Un semplice equilibrio sopra la follia! Il vostro? Un semplice disequilibrio nella normalità”, ha scritto Incarnato nel post che celebra il suo nuovo look. Chissà che effetto farà la nuova acconciatura sugli schermi di Canale 5, nel frattempo il cavaliere è nuovamente al centro delle critiche.

