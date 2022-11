Uomini e Donne, Armando Incarnato lo ammette: ''Ho toccato il fondo, attacchi di panico e ansia''

Gossip TV

Armando Incarnato ripercorre momenti felici e momenti bui della sua vita amorosa. Ecco cosa ha raccontato il discusso cavaliere del trono over di Uomini e Donne.

Armando Incarnato è nello studio di Uomini e Donne ormai da diversi anni ma sembra proprio non riuscire a trovare la donna perfetta per lui. Il cavaliere partenopeo è diventato uno dei più discussi del parterre maschile del trono over, ma non teme i giudizi esterni e continua per la sua strada. Poche settimane fa, Armando ha chiuso la conoscenza con Cristina per evidente mancanza di fiducia e ha deciso di raccontare perché è così diffidente nei confronti delle donne.

Uomini e Donne, Armando Incarnato racconta tutto: la confessione del cavaliere

Sono ormai diversi anni che Armando Incarnato siede tra le file del parterre maschile di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo ha intrapreso diversi flirt nel corso del tempo, tutti conclusi rovinosamente tra recriminazioni e discussioni feroci al centro dello studio. Armando, negli ultimi tempi, sta mostrando un nuovo lato di sé, molto più vulnerabile e comprensivo, abbandonando i toni rudi che da sempre lo contraddistinguono. È il caso della difesa che Armando ha fatto alla tronista Lavinia, fatta scoppiare in lacrime da Alessio Campoli che l’ha trattata malissimo dopo l’esterna, ammettendo di volersene andare dallo studio e interrompere la conoscenza. Al magazine ufficiale del dating show di Canale 5, Incarnato ha raccontato del suo primo grande amore, cercando di spiegare come è lui quando si innamora veramente di una donna.

"La prima volta che mi sono innamorato avevo 13 anni. L’ho conosciuta su una spiaggia in Calabria, dove andavo in vacanza con i miei: dall’istante in cui l’ho vista per noi è iniziata una lunghissima storia d’amore durata quasi vent’anni, e dalla quale è nata una bambina […] Lei è stata il mio primo “tutto”, anche il mio primo bacio […] Poi lei è venuta a Napoli e abbiamo convissuto, ci siamo laureati insieme. Eravamo talmente uniti che eravamo certi che niente e nessuno potesse dividerci, e mai abbiamo lottato per il nostro amore: non ce n’era bisogno, era troppo forte”.

Dopo questa esperienza bellissima che l’ha accompagnato per un ventennio, il cavaliere partenopeo ha dovuto digerire un’amara delusione. Armando ha ammesso di essere stato lui stesso la causa dell’addio alla donna che ha sempre amato, incappando in una relazione tossica durata 7 anni. Chi lo ha aiutato a superare il dolore? Incarnato, premettendo che ancora ad oggi non riesce a fidarsi delle donne e per questo spesso si mostra così critico nei loro confronti, ha dichiarato che è stata Yanet a sollevarlo dalla sua condizione.

“Quando ho capito cosa avessi fatto, cosa avessi perso, mi sono sentito deluso da me stesso, soprattutto nel vedere quanto dolore avevo provocato. Ho toccato il fondo in tutti i sensi: ho sofferto di ansia, di depressione, avevo attacchi di panico e disprezzavo ogni cosa […] Ad aiutarmi in questa situazione è arrivata Yanet, che in passato è stata anche ospite a Uomini e Donne per confermare che non stessimo più insieme. Lei si è presa cura di me con enorme pazienza e, giorno dopo giorno, piano piano, ho iniziato a fidarmi e ho deciso di alzarmi da quel letto e di ritornare a vivere”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.