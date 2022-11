Uomini e Donne, Alessio Campoli fa piangere la tronista Lavinia: è polemica

Gossip TV

Convocato nello studio di Uomini e Donne dalla tronista Lavinia, dopo la loro esterna Alessio Campoli fa scoppiare in lacrime la romana.

La tronista Lavinia Mauro ha premesso che, all’interno della sua avventura nello studio di Uomini e Donne, avrebbe portato con sé le fragilità legate agli attacchi di panico di cui soffre e che sta cercando di combattere. Alessio Campoli, chiamato in studio dalla bella romana, ha fatto una pessima figura dopo la loro esterna insieme, portando Lavinia alle lacrime. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Alessio Campoli contro tutti: Lavinia in lacrime

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, mentre Riccardo Guarnieri viene snobbato da Ida Platano, la bella tronista Lavinia Mauro scende in studio dopo aver trascorso una piacevole esterna con Alessio Campoli. Il corteggiatore romano è noto a pubblico del dating show di Maria De Filippi per aver corteggiato ed essere stato la scelta di Angela Nasti, ed è stato convocato esplicitamente da Lavinia che ha confessato di avere per lui un forte interesse.

Alessio, presentatosi all’appuntamento al buio, ha espresso una preferenza per Federica Aversano, accettando comunque di uscire con Lavinia per conoscerla meglio. Sebbene l’esterna sia stata piacevole per entrambi, in studio Campoli inizia a parlare apertamente dei problemi della tronista, legati alle insicurezze date dai suoi attacchi di panico e di ansia, ammettendo di sentirsi frenato per questo motivo. Alessio teme, infatti, che a causa di questo Lavinia possa arrivare a trattarlo come il rivale omonimo, ingiustamente accusato dalla tronista secondo lui. Vedendo Lavinia in difficoltà, Armando Incarnato ha sbottato furioso:

“Dici sono ruvido, ma sii ruvido con gli uomini, non in questo modo con una donna. Ma che state facendo? Dovete capire che ci vuole il triplo della sensibilità. Non la trattare così! Ad avere a che fare con una persona come lei ci vuole tanta delicatezza, se non vuoi nella vita una persona come lei alzati e vattene. La state colpevolizzando”.

Uomini e Donne, Alessio abbandona il programma

Il cavaliere partenopeo si è mostrato arrabbiatissimo con i corteggiatori di Lavinia, ma Alessio si è difeso dichiarando di non aver trattato male la tronista ma di averle semplicemente espresso un suo timore visti i precedenti. La romana ha incalzato Campoli, spinta dai dubbi dei presenti che non credevano minimamente all’interesse del corteggiatore romano, sino a quando lui ha ammesso di volersene andare. Scoppiata in lacrime, Lavinia ha spiegato di esserci rimasta molto male, non tanto per l’addio di Alessio quanto per il fatto di non riuscire a comunicare con i sui corteggiatori:

“È che mi sento un po’ nel mio mondo, mi sento di dare cose e loro ne vedono altre, o non gli arriva niente, forse sono io. Ho le mie fragilità ma io non sono solo questo, voi dovete dirmi le cose poi come reagisco sono cavoli miei”.

