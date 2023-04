Uomini e Donne, Armando Incarnato contro le critiche per l'ultima puntata: "Lavatevi la coscienza"

Gossip TV

Dopo aver allontanato una corteggiatrice perché non corrispondeva ai suoi criteri estetici, il cavaliere di Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato attaccato sui social e ha deciso di rispondere così. Vediamo insieme cosa ha detto.

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5 qualche giorno fa, il dating show di Maria De Filippi è stato scosso dalle polemiche contro il cavaliere del trono over Armando Incarnato. Quest'ultimo, infatti, ha rifiutato una corteggiatrice, dopo una sola uscita, perché la donna non corrispondeva ai canoni estetici che dice di avere per la sua donna ideale.

Uomini e Donne, Armando Incarnato risponde alle critiche rivoltegli

La corteggiatrice in questione si chiama Sara ed è un'avvocata penalista, scesa in studio per conoscere Armando Incarnato: il cavaliere ha ammesso di essere rimasto colpito dalle parole della dama e così i due sono usciti a cena la sera stessa. Tuttavia, il giorno dopo, durante la nuova registrazione, Armando ha detto che, per quanto considerasse Sara una bella persona, non aveva interesse a proseguire una conoscenza con lei perché non rientrava nei suoi canoni estetici e per quanto si fosse trovato bene con lei, non era scattata la scintilla con lei.

La sua decisione è stata accolta da molto clamore e polemiche dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato Armando di essere insensibile e superficiale, perché decideva di allontanare una corteggiatrice solo perché non era il suo tipo. Il cavaliere si è difeso in studio, ma la discussione è proseguita anche durante il momento del trono classico di Luca Daffrè e a quanto pare anche fuori dal programma.

Armando infatti ha deciso di rispondere sui social, pubblicando una storia in cui ne diceva due a chi l'aveva pesantemente criticato:

"Io lavo la macchina, voi lavatevi la coscienza ipocriti del c****!"

