Uomini e Donne, Armando Incarnato confessa: ''Giudicato come padre e uomo, mi sono odiato''

Armando Incarnato torna nello studio di Uomini e Donne e confessa di aver passato un momento difficile, non sentendosi capito anche sui social dal pubblico del dating show di Canale 5.

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da pochi giorni ma ci sono state già diverse sorprese, come il ritorno in studio di Armando Incarnato. Grande protagonista del dating show di Canale 5, il partenopeo si era preso una lunga pausa a causa di problemi personali che richiedevano tutta la sua attenzione, ma ora è pronto a ricominciare la sua ricerca dell’anima gemella. Ecco cosa ha rivelato il cavaliere al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il ritorno di Armando Incarnato

Grande protagonista del trono over, Armando Incarnato si è preso una lunga pausa dello studio di Uomini e Donne, seguendo ciò che accadeva in studio da casa per sostenere l’amica Ida Platano durante il suo percorso come tronista, per potersi occupare di delicati affari privati. Il pubblico ha sentito la mancanza di Armando, che nel tempo è diventato un volto noto ma anche un punto fermo durante le discussioni nello studio del dating show di Maria De Filippi. Il suo carattere esuberante, la schiettezza talvolta eccessiva e quell’impressione che il cavaliere tenesse più a commentare i fatti in studio che a cercare veramente la donna della sua vita, hanno provocato non poche critiche soprattutto sui social e Armando rivela di aver sofferto di questo, arrivando a mettersi seriamente in discussione poiché destabilizzato.

“Viviamo in un’era dove tutti hanno la tendenza a giudicare la vita degli altri e personalmente, soprattutto sui social e sul web in generale, mi sono sentito giudicato come padre, come uomo: mi è stato detto che sono incapace di crearmi una vita e di amare, che sono un arrogante e un presuntuoso. […] Queste parole mi hanno portato a mettermi in discussione e a volte a odiarmi, perché alla fine ero io l’artefice di determinate situazioni che portavano la gente e vedermi come la persona che non sono”.

Insomma, Armando è pronto a ricominciare e dimostrare di essere seriamente interessato all’amore. Il cavaliere, dopo aver confidato di immaginarsi in futuro su una paradisiaca spiaggia insieme all’amore delle sua vita, è tornato a parlare degli scontri che lo hanno visto protagonista negli anni. Appena varcata la soglia dello studio, Incarnato non ha risparmiato pesanti parole a Mario Cusitore, che è tornato come cavaliere dopo tutto ciò che è successo con Ida lo scorso anno, ma Incarnato sembra questa volta voler tenere i toni molti più bassi e spiega il perché.

Uomini e Donne, Armando Incarnato si difende

Sebbene ci siano tanti fan che hanno sempre apprezzato la schiettezza di Armando, c’è da notare che vi sono anche moltissimi haters che proprio non sopportano i toni che il cavaliere assume nel corso delle discussioni. Armando si fa spesso e volentieri paladino di situazioni che neppure lo riguardano e questo ha infastidito il pubblico, soprattutto quando le discussioni degenerano e quando sono tra il partenopeo e una delle donne del parterre femminile.

“In tanti mi hanno accusato di usare toni troppo bruschi con le donne, toni quasi di superiorità, ma non è così. Davanti a certe situazioni che mi infastidiscono non faccio differenze proprio perché credo fortemente nella parità dei sessi”.

Insomma, Armando ha spiegato perché non fa distinzione nelle discussioni che scoppiano a Uomini e Donne, ma ha promesso poi di essere più calmo e sereno proprio per godersi il percorso senza ripercussioni che potrebbero portarlo a rimanere molto male. Incarnato ha poi svelato di avere intenzione di sfoggiare nuovi hair look, dato che ormai sono argomento di ilarità anche sui social, tenendo molto alla sua presenza fisica e ad essere originale anche nell’aspetto. Che dire se non che non vediamo l'ora di commentare le sue acconciature una ad una!

