Uomini e Donne, Armando Incarnato annuncia di essere pronto a lasciare con...

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato annuncia l'intenzione di lasciare il programma ad una condizione inaspettata.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri è geloso di Ida Platano e fa fatica a nasconderlo. Armando Incarnato ha un brutto litigio con Cristina, volano accuse pesanti e la discussione coinvolge anche Gianni Sperti. Mentre il cavaliere partenopeo annuncia di voler lasciare al più presto, Lavinia Mauro delude Alessio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato in lacrime: cosa è successo?

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Quando il cavaliere pugliese viene a sapere che la dama bresciana ha conosciuto la mamma di Alessandro Vicinanza al telefono, la reazione è molto forte e Maria De Filippi lo invita a lasciare lo studio per calmare il proprio imbarazzo. Mentre Roberta Di Padua, arrivata quasi alle mani con Ida, preferisce non commentare, al centro dello studio si siede Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo è uscito con una nuova dama, mandando su tutte le furie Cristina che dichiara di aver ancora qualcosa in sospeso con lui. La dama accusa Armando di aver fatto di tutto per evitare di far decollare la loro conoscenza, sparendo nei momenti in cui lei avrebbe voluto impegnarsi, dichiarando di essere rimasta a Uomini e Donne esclusivamente per lui.

In studio tutti si scagliano contro il partenopeo, accusandolo di non prendere sul serio le conoscenze, e scoppia una brutta discussione tra Armando e Gianni Sperti, che difende a spada tratta Cristina. Nel frattempo, Incarnato dichiara di essere uscito con Antonella e di essere stato benissimo con lei, rivolgendo una frecciatina a Cristina che, secondo lui, sarebbe stata interessata a creare dinamiche nel programma più che a conoscerlo davvero. Antonella racconta di un appuntamento perfetto con Armando ma Gianni interviene, facendo presente che la prima uscita con il cavaliere è sempre così, poi lui inizierà a trovare difetti nella dama di turno per scaricarla. Messo alle strette, Incarnato racconta di aver ricevuto domande spiacevoli da parte di Cristina, velatamente accusandola di essere interessata ai suoi soldi e al suo stile di vita. Versione dei fatti totalmente negata dalla dama, che rifiuta le accuse e dichiara che è Armando a vantarsi della sua casa. Il partenopeo annuncia la sua intenzione di voler lasciare Uomini e Donne nel caso andasse bene con Antonella perché non sopporta più la situazione, che secondo lui influenza le donne con le quali si rapporta.

Dopo un ballo al centro dello studio, Maria De Filippi fa notare che Gemma Galgani ha ballato con Jacopo, un giovane cavaliere di neppure 50 anni. Mentre la dama torinese è molto affascinata, lui dichiara di essere interessato ad un’altra ovvero Cristina, la quale conferma di voler rimanere nel programma di Canale 5 nonostante avesse detto di voler lasciare se Armando non l’avesse più voluta frequentare. Si passa al trono classico con la tronista Lavinia Mauro e il durissimo confronto con Alessio alla fine dell’ultima puntata. Il corteggiatore partenopeo è infastidito e deluso dal comportamento della romana, che ha preferito tenere Alessio Campoli anche se quest’ultimo non le ha dato alcuna dimostrazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.