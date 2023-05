Uomini e Donne, Carla Velotti sbugiarda un cavaliere, ma lui insinua una frequentazione con Biagio Di Maro [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Carla Velotti è protagonista di un'accesa discussione con un cavaliere che sta conoscendo. Vediamo cos'è successo!

Uomini e Donne inizia con un focus sul trono over, con Gemma Galgani e il suo corteggiatore, con cui sembra che le cose non vadano bene. Ancora spazio al trono over con Carla e un suo corteggiatore alquanto maleducato. Inizia poi una nuova discussione tra Elio e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, ancora liti in studio: Carla contro un cavaliere e Tina contro Elio

Si inizia con il trono over e Gemma, che sembra aver deciso di chiudere con il suo corteggiatore Giuseppe, con cui aveva deciso di conoscersi e che l'aveva portata a ballare. Nell'ultimo filmato mostrato, la dama torinese non era molto entusiasta di rivedere il corteggiatore e in studio ha confermato che per lei questo sentimento è solo un'affettuosa amicizia. Gemma è restia ad andare avanti perché crede che Giuseppe sia abbastanza coinvolto, perciò, non sa se è giusto proseguire il loro rapporto. Alle sue parole, Gianni Sperti le chiede cosa sta cercando, perché alla sua età è molto più importante avere una persona come lei dice che è Giuseppe, piuttosto che pensare all'aspetto fisico della relazione. Maria chiede al corteggiatore cosa vorrebbe fare e il cavaliere sembrerebbe propenso a continuare, perché è interessato, ma la dama gli ricorda che i suoi sentimenti per lui sono diversi. Così alla fine decidono di chiudere la loro conoscenza.

Si prosegue con il trono over ed è il turno di Carla Velotti, la famosa ex corteggiatore di Biagio Di Maro, che a quanto pare sta conoscendo un cavaliere alquanto maleducato, che ha dimostrato di essere particolarmente insensibile verso di lei e anche piuttosto tirchio, stando al racconto della dama. Inoltre, il cavaliere in questione stava già conoscendo Gabriella e ha dimostrato di avere più interesse per lei, particolare che Carla ha notato. La dama ne racconta di tutti i colori, compreso l'atteggiamento da latin lover presunto del cavaliere, tale Claudio P. Ma Carla ha da ridire anche su Gabriella, dicendo che mentre era a cena con Elio ha mandato un messaggio a Claudio, mentre era con Carla, mancando di rispetto a Elio e a lei.

Il cavaliere si presenta in studio e subito gli opinionisti si schierano dalla parte della dama. Claudio rinnega tutto ciò che ha detto la dama, accusando Carla di avere poca autostima e al contempo di essere molto aggressiva e che lui le aveva presentato gli amici, ma la dama era stata molto pesante e sul messaggio di Gabriella non vede nulla di male. Ma qui interviene Maria De Filippi e sottolinea che non è stato corretto che si fossero sentiti mentre erano a cena con altri e che se Carla ha saputo del messaggio è perché lui ne ha parlato durante la cena.

Però a sorpresa il cavaliere svela che se bisogna parlare di correttezza allora forse Carla dovrebbe raccontare del perché quando erano insieme ha ricevuto una chiamata da Biagio e che evidentemente loro si sentono ancora. La conduttrice chiede a Gabriella se lei si sta vedendo anche con altri, ma la dama ammette che dopo una cena con Elio, non ha intenzione di sentirlo più. Subito Tina Cipollari si intromette e vuole provare a prendere in giro il cavaliere, con cui si è già scontrata duramente in una delle ultime puntate. Ma Maria previene una nuova discussione e cerca di riportare l'attenzione su Claudio e Carla, chiedendo se è interessato a lei e il cavaliere ammette che sì ha un interesse per lei e che al momento ha una preferenza per Gabriella, dato ciò che ha sentito da Carla.

I due decidono di chiudere, ma l'attenzione dello studio torna su Elio e sul suo trauma della ricotta, da bambino, al quale Tina non crede per nulla. Il cavaliere si infervora e accusa l'opinionista di essere gelosa di lui. Inizia l'ennesima discussione, con Tina che cerca di incalzare il cavaliere e di istigarlo, come ha anche notato Maria De Filippi. La conduttrice rivela che il cavaliere avrebbe voluto continuare la discussione dell'altra volta, per chiarire alcuni concetti, ma la redazione gli ha sconsigliato di proseguire. La polemica non si placa e Gianni sottolinea che è da dieci minuti che sta provando a insultare Tina facendola passare per ignorante. Elio però chiede l'aiuto di Maria perché è l'unica in grado di spiegare le cose per bene e anche questo atteggiamento è visto dagli opinionisti come un tentativo di sminuire l'intelligenza di Tina. Gli opinionisti svelano che sui suoi profili social il cavaliere si è pubblicizzato con la sua attività lavorativa e secondo loro potrebbe essere lì nel programma per motivi diversi da quelli previsti.

