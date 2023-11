Gossip TV

Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è in dolce attesa e ha dovuto rispondere alle critiche sulla sua gravidanza. Ecco cosa ha detto!

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono tra le coppie più amate uscite da Uomini e Donne, il dating show di Canale5 targato Mediaset. L'ex tronista e la corteggiatrice hanno annunciato di recente di essere in dolce attesa della loro prima bambina, una notizia che ha riempito di gioia i fan del programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione risponde alle critiche sulla sua gravidanza

Nonostante le preoccupazioni di Andrea Cerioli, estremamente ansioso riguardo le condizioni di salute della compagna e della figlia non ancora nata, l'ex corteggiatrice sembra godersi questi medi di gestazione con gioia e serenità, mantenendo però il suo riserbo. Purtroppo, come spesso accade, non mancano le incursioni degli haters che hanno avuto da ridire proprio sulla riservatezza dell'ex corteggiatrice.

Secondo i soliti leoni da tastiera, il motivo del riserbo e delle poche moine di Arianan Cirrincione dipenderebbero da una sola ragione: l'ex corteggiatrice non sarebbe felice di essere in attesa di una bimba, ma che avrebbe preferito un maschietto. Di fronte a un'accusa così assurda, Cirrincione ha risposto per le rime, pubblicando il suo pensiero sui social:

"Ma assolutamente no. Ma poi non capisco quando mi dite 'non ci racconti mai'. Sinceramente più di così non saprei cosa inventarmi. Per ora è nella pancia, sta lì. Sta bene, tutto va, che ve devo dì"

La compagna di Andrea Cerioli ha anche svelato di non avere ancora idee sul possibile nome della piccola, perché ce ne sono tanti che piacciono a entrambi e perciò sarebbe difficile scegliere. Sul parto, poi, ha aggiunto:

"Sicuramente il pensiero di non sapere cosa mi aspetta mi metto un po' di ansia, ma io sono abbastanza incosciente di mio...Prendo tutto molto alla giornata, quindi, per ora, non mi pongo il problema"

