Uomini e Donne, aria di crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Una storia su Instagram fa discutere

La coppia del trono over di Uomini e Donne formata da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua potrebbe già essere in crisi?

C'è aria di crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, coppia del trono over di Uomini e Donne? Una storia Instagram pubblicata dalla dama del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha sollevato qualche dubbio.

Uomini e Donne, aria di crisi tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza? Spunta una storia Instagram sospetta!

Dopo aver sventolato il loro amore prima sui social e poi negli studi di Verissimo con una doppia intervista, tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza potrebbe esserci aria di crisi? Già da alcune settimane si rincorrono voci di rottura tra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne e una storia Instagram pubblicata da Roberta farebbe pensare che tra loro le cose non siano poi così rosee.

La dama ha ammesso, in più di un'occasione, di aver sempre sperato che Alessandro tornasse in trasmissione e da quando il cavaliere è tornato nel trono over, dopo la rottura con Ida Platano, tra lui e Di Padua ne sono successe diverse. Inizialmente, il cavaliere le aveva lasciato intendere di essere pronto a rimettersi in gioco con lei, per poi iniziare un corteggiamento serrato di Cristina Tenuta.

Un comportamento che aveva spinto Roberta ad abbandonare il programma, per poi farvi ritorno dopo Natale. Lì, le parti si erano invertite e il motto "in amore vince chi fugge" si era rivelato veritiero, perché la dama era diventata sfuggente, mentre Vicinanza aveva iniziato a paventare un interesse nuovo per lei, scaricando Cristina.

Alla fine, i due avevano deciso di lasciare insieme il programma,e subito si erano mostrati affiatati e felici sui social. Ma, ora, forse le cose non stanno proprio così, visto che Roberta Di Padua ha pubblciato una storia su Ig che fa pensare che tra lei e Alessandro possano esserci problemi:

"Leggo, vedo e sento cose di cui vorrei parlare. Io non ho mai fretta e, quindi, arriverà il tempo giusto. Dirò un po' di cose a modo mio, come sempre"

A cosa potrebbe riferirsi la dama? Secondo molti fan del dating show, sarebbero parole rivolte all'ex cavaliere e alla loro situazione sentimentale. Sarà davvero così?

