Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Roberta Di Padua tenta di sedurre Riccardo Guarnieri

Ieri, giovedì 12 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: ecco cosa è successo nel trono over

>Uomini e Donne: anticipazioni trono over

Ecco le anticipazioni del trono over diffuse dalla portale di Isaechia.

Al centro dello studio si siedono Gemma, Alessandro, Pamela e Paola. Pamela. Il cavaliere elogia Gemma e tutti i particolari della loro serata che la dama torinese ha curato nei minimi dettagli. Gemma ha raccontato che durante la cena le loro mani si sono intrecciate, ma non c è stato nessun approccio e Tina ha esortato Alessandro ad ammettere di non avere alcuna attrazione per la Galgani, lui è rimasto evasivo e poi ha organizzato una nuova uscita con lei e con Pamela. Sul cavaliere emergono alcune rivelazioni riguardanti il suo passato. Paola riferisce che lui in confidenza le abbia detto che faceva il porno attore ma in studio chiarisce che chiarisce che erano filmati amatoriali girati con degli amici quando erano molto giovani. Gianni accusa Paola di essere perfida e cattiva, di screditare un uomo solo perché accecata dalla rabbia e dalla gelosia. C'è stata poi una lite feroce tra Paola e Gianni.

Sono poi sfilate le dame sul tema "la sensualità". Roberta nel corso della passarella, ha colto l'occasione per coinvolgere Riccardo Guarnieri in un gioco di seduzione. Lo ha fatto sedere su una poltrona e lo ha bendato per poi imboccargli delle fragole, il tutto sotto gli occhi di Armando Incarnato che è tornato a sedersi nel parterre dei cavalieri. Su quest'ultimo c'erano stati delle indiscrezioni relative alla sua assenza dopo i rimproveri di Maria De Filippo nel corso di una delle ultime puntate. Armando quindi non è stato allontanato dal dating show. La sfilata l’ha vinta Gloria, di Riccardo e Gloria nn si è parlato, Antonella e Luca erano assenti. Gianni ha insinuato che il suo gesto nascondesse dell’ interesse verso Riccardo, lei si è giustificata dicendo che era l’unico che poteva coinvolgere perché c’è confidenza.

Pamela dopo la sfilata è molto risentita nei confronti di Alessandro, soprattutto per le belle parole che ha avuto per Gemma e l’intenzione di rivederla. Alessandro dice che stasera vuole vedere Pamela per definire e chiarire alcune situazioni. Lei lo ha colpito la prima volta che si sono sentiti al telefono perché ha percepito delle affinità caratteriali, Pamela piange, Tina e Gianni chiedono se oltre al bacio c’è stato altro, loro negano, lei si dice molto presa, ha dei sentimenti verso Alessandro ed è rimasta male che lui voglia continuare ancora a frequentare Gemma.

