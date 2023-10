Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma crolla e implora Maurizio

Gossip TV

Ieri, venerdì 13 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5 dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Gemma non riesce ad accettare il rifiuto di Maurizio Laudicino

Gemma Galgani ha avuto un crollo in seguito a ciò che è accaduto con Maurizio Laudicino. La dama torinese ha chiesto al cavaliere di riprendere la loro frequentazione, nonostante quello che è accaduto ma anche su richiesta di Gemma di ricominciare da capo, Maurizio ha ribadito di voler chiudere definitamente la loro conoscenza. La Galgani è uscita dallo studio piangendo e Tina l'ha raggiunta consolandola e chiamando un dottore.

Alessio ha avuto una discussione con Claudia in studio ma durante un ballo si sono chiariti ed è scattato un bacio proprio davanti a Barbara. Il cavaliere aveva deciso di chiudere la frequentazione con entrambe ma con Claudia è tornato sui suoi passi. Quest'ultima al settimanale di Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato: "Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c'è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce. Mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento "in pubblico" sia una sorta di scudo."

Marcello è uscito con Cristina Tenuta ma la dama ha deciso di chiudere subito la conoscenza.

Per quanto riguarda il trono classico, Brando ha portato in esterna Raffaella e tra loro sembra sia nata subito una grande complicità e intesa. Dopo le immagini del loro incontro , Brando e Raffaella si sono abbracciati al centro dello studio e Beatriz ha deciso di eliminarsi anche se lui ha manifestato alcuni dubbi e non sembrava molto convinto di lasciarla andare. Brando ha portato in esterna anche Silvia.

Cristian Forti ha portato Virginia e in studio c'è stata una segnalazione sulla corteggiatrice che lo ha molto infastidito. Di Manuela Carriero non è parlato.