Uomini e Donne, anticipazioni: Tina attacca Riccardo e Ida, un grande ritorno in studio

Gossip TV

Ecco cosa è accaduto nelle nuovi registrazioni del dating show di Uomini e Donne.

Ieri, sabato 11 aprile 2022, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Uomini e Donne. I nuovi appuntamenti andranno in onda, presumibilmente, dopo le le festività pasquali. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne: le anticipazioni del trono classico

Luca Salatino è uscito con Soraia la quale si è mostrata molto risentita dal comportamento del tronista in seguito al bacio avvenuto con Aurora. In studio, c'è stato un acceso scontro tra Soraia ed Aurora, mentre Luca sembrava più attento a comprendere gli atteggiamenti di Lilli, che non ha avuto alcuna reazione dopo aver visto il suo bacio in esterna avvenuto nella scorsa puntata. Veronica Rimondi ha avuto un battibecco con Matteo perché quest'ultimo le ha fatto recapitare dei fiori mentre lei era in esterna con un altro corteggiatore.

Uomini e Donne: le anticipazioni del trono over

Dopo numerose indiscrezioni e ipotesi di ogni tipo, negli studi Studi Elios di Roma, è tornata a commentare le vicende di tronisti e cavalieri, Tinì Cansino, accanto agli storici opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per ciò che riguarda il trono over, si è parlato lungamente di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Al termine della scorsa puntata tra loro c'è stato un confronto e sembra che il cavaliere pugliese si in prenda a dubbi e incertezze. Tina Cipollari ha criticato duramente l'ex coppia del dating show. La vamp non è convita della buona fede della Platano ed è insofferente nei confronti del Guarnieri, spesso poco determinato a prendere decisioni. Prosegue la conoscenza tra Diego e Aneta. Alessandro, infine, ha deciso di chiudere con una delle dame con cui aveva iniziato una conoscenza.