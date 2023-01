Uomini e Donne Anticipazioni, Riccardo Guarnieri shock: capitolo chiuso con Gloria Nicoletti e confronto con Ida Platano

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne, registrate ieri 28 gennaio, ci rivelano che tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti la storia sembrerebbe giunta al capolinea. E, a sorpresa, Maria De Filippi rivela al cavaliere che Ida Platano vorrebbe un confronto con lui. Vediamo insieme cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne è stata registrata ieri, sabato 28 gennaio, e dalle indiscrezioni rivelate dalla pagina Instagram Uominiedonnetronoclassicoeover sembra che per Riccardo Guarnieri si prospettano delle novità importanti.

Uomini e Donne Anticipazioni, Riccardo Guarnieri chiude con Gloria e Ida Platano gli chiede un confronto

Dalle Anticipazioni sappiamo che in seguito ad alcune segnalazioni giunte a Gloria Nicoletti su Riccardo, la dama gli ha chiesto delle spiegazioni: sembra che il cavaliere abbia scambiato dei messaggi con una ragazza di 21 anni. Il cavaliere tarantino non ha avuto problemi a mostrare il cellulare con la chat all'opinionista Gianni Sperti e la conversazione non conteneva nulla di compromettente.

Tuttavia, questa dimostrazione di scarsa fiducia nei suoi confronti, ha spinto Guarnieri a tirarsi indietro e ha voler chiudere con Gloria, nonostante proprio il giorno prima sembra che le avesse dichiarato di voler uscire con lei. A sorpresa, Maria De Filippi gli ha rivelato che Ida Platano vorrebbe un confronto con lui per parlare dell'intervista in cui Riccardo esprimeva la sua opinione sulla storia tra la dama e Alessandro Vicinanza e in cui ha persino citato la nuova canzone di Shakira, come paragone tra le storie.

Due nuovi cavalieri per Roberta Di Padua, con i quali la dama ha accetto di proseguire la conoscenza. Ennesimo due di picche per Biagio Di Maro: il cavaliere napoletano ha deciso di chiudere la conoscenza con l'ultima dama che si è presentata per conoscerlo.

Per il trono classico, invece, sono andate bene entrambe le esterne delle corteggiatrici di Federico Nicotera, che nella registrazione decide di ballare con Alice Barisciani. Ma la scelta sembra ancora lontana per il tronista romano...Invece, i corteggiatori di Lavinia Mauro sono stati sorpresi perché in esterna la tronista ha fatto arrivare a sorpresa sua madre, in modo che potesse conoscerli. Dalle indiscrezioni, sembra che mentre Alessio Corvino sia stato molto entusiasta, per Campoli la situazione gli ha creato non pochi disagi. Tuttavia, entrambi in studio sembravano molto stanchi di come stanno evolvendo le cose con la tronista. Prima esterna per la nuova tronista Nicole e per uno dei suoi corteggiatori, Andrea.

