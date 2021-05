Uomini e Donne, anticipazioni, Riccardo Guarnieri e Roberta in studio parlano della rottura, interviene anche Ida Platano

Gossip TV

L'ex cavaliere pugliese e l'ex dama di Cassino ospiti nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne.

Nuovo appuntamento con le registrazione del trono over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni, diffuse dal VicolodelleNews, ospiti in studio per la prima volta dopo la scelta, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La puntata inizia con il video della scelta nel momento in cui l'ex cavaliere pugliese ha chiesto a Roberta di uscire insieme dal programma.

Uomini e Donne, anticipazioni, Riccardo e Roberta in studio parlano della rottura, interviene anche Ida Platano

In studio entra per prima l'ex dama di Cassino che inizia a raccontare come stanno andando le cose tra loro. Roberta ha confessato che c'è stata quasi una rottura nel corso delle ultime settimane e ha cercato di spiegare il carattere di Riccardo incline a essere tollerante solo quando è assecondato.

Roberta ha anche raccontato di una lite avvenuta qualche settimana fa, per far comprendere meglio il carattere dell'ex cavaliere pugliese. In hotel a Salerno mentre dormivano, Riccardo si è svegliato per fare la doccia ed anche sceso per prendere l'acqua in macchina. Roberta si è infastidita dai rumori e i due anno litigato. Riccardo ha lasciato la stanza alle 5 del mattino per un paio d'ore è sparito. L'ex dama di Cassino ha affermato che possono essere piccolezze ma che, a lungo andare, possono pesare più di quanto si possa immaginare. Un'altra disputa riguarda una frase detta da Riccardo e una risposta ironica di Roberta che ha lo ha fatto particolarmente arrabbiare. La Di Padua accusa Roberta di non essere geloso come quando lo era con Ida, la sua ex fidanzata mentre Riccardo ha replicato di non esserlo con lei semplicemente perché ha più sicurezze.

La discussione è durata più di un'ora e, a sorpresa, è intervenuta anche la Platano. La dama bresciana ha fatto presente che il problematico della coppia è sempre lui che non si mette in discussione e fin quando non lo farà non potrò viversi una relazione. Tutti concordano con il dire che lui non è affatto pronto ad intraprendere una convivenza perché non si immedesima mai nell’altro.

Maria De Filippi invita entrambi a restare in studio. Roberta accetta ma Riccardo no. La padrona di casa lo esorta a restare ma lui saluta tutti e va via.

