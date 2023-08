Uomini e Donne Anticipazioni, Pinuccia Della Giovanna ospite per presentare il suo singolo!

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che nella registrazione di ieri è stata ospite anche Pinuccia Della Giovanna, per presentare il suo singolo!

Pinuccia Della Giovanna è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne più discusse dell'ultimo anno: la sua amicizia con il cavaliere Alessandro, infatti, l'aveva spinta ad assumere un atteggiamento possessivo nei suoi confronti, al punto da non accettare il rifiuto dell'uomo di voler approfondire il loro rapporto. Vista l'insistenza della dama nel tentare diversi approcci con Alessandro, verso la metà della scorsa edizione, anche la conduttrice Maria De Filippi aveva suggerito a Pinuccia di prendersi una pausa dal dating show di Canale5. Ma a quanto pare, nella registrazione di giovedì, 24 agosto, Pinuccia Della Giovanna è tornata in studio!

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna in studio per presentare il suo singolo

Come ha svelato il giornalista Lorenzo Pugnaloni, Pinuccia Della Giovanna è stata ospite negli studi Elios per presentare il suo singolo. La dama, infatti, questa estate si è lanciata nel mondo della musica, coronando il suo sogno di diventare una cantante professionista e promuovendo il suo singolo Uomini e Donne. Già dal titolo potrete intuire che si tratta di una hit che ha come argomento principale la sua esperienza all'interno del dating show.

Ecco cosa ha riportato Pugnaloni sulla sua pagina Instagram:

"News in ritardo. Nella prima registrazione, quella di giovedì scorso, è stata ospite Pinuccia per la sua canzone"

La sua presenza nel parterre avrà sicuramente stupito tutti, dato che anche Alessandro, dopo che Pinuccia aveva lasciato il programma, ha ammesso di sentirla sporadicamente al telefono. Ma era un desiderio della dama quello di tornare e promuovere il suo singolo nello studio che l'aveva resa famosa in tutta Italia. E, grazie alla mediazione di Maria De Filippi, padrona indiscussa del dating show, il suo desiderio è stato finalmente realizzato! Non è dato sapere se Pinuccia tornerà anche nel parterre in pianta stabile, come dama, ma le probabilità sono piuttosto scarse considerando i precedenti che l'hanno portata a lasciare la trasmissione. I fan di Pinuccia, tuttavia, potranno rivederla già nella prima puntata, che andrà in onda l'11 settembre alle ore 14.45.

