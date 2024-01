Uomini e Donne, anticipazioni nuove segnalazioni su Mario, Alessandro rivuole Roberta. Il ritorno di Ernesto

Gossip TV

Oggi, martedì 30 gennaio 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti del dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni

Uomini e Donne, anticipazioni: "Alessandro Vicinanza torna ad interessarsi a Roberta Di Padua"

E' tornato Ernesto Russo nel parterre dell'over. Per quanto riguarda il trono classico, si è parlato di una nuova segnalazione giunta su Mario Cusitore. Ida si è mostrata molto risentita nei confronti del corteggiatore e in studio hanno discusso. Lui non ha voluto ballare con lei per chiarirsi. Si è vista poi l'esterna di Ida con Sergio. Lui l'ha portata in giro per Roma e si è fermato in un negozio a comprare un regalo per il figlio. Nonostante la piacevole serata, in puntata lei dice che si sono un po' allontanati, che lo sente distante.

Per quanto riguarda il trono over, al centro dello studio tornano a confrontarsi Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Lui le ha scritto un messaggio e l'ha chiamata a tarda notte per scusarsi del suo comportamento avuto in precedenza. Alessandro ha ribadito che Roberta le piace e le ha detto che darebbe l'esclusiva, ma Roberta ha detto che l'interesse per lui è scemato.

Per Alessandro c'erano due ragazze che volevano conoscerlo ma non le ha fatte scendere, perché ha detto di essere interessato solo a Roberta.

Si sono sentiti tutta la settimana, ma lei non è convinta e non gli crede del tutto. Roberta ha affermato di essere interessata ad un nuovo ragazzo arrivato di recente e con quest'ultimo ha ballato un paio di volte. Seguono Orfeo e Barbara, l'uscita che hanno fatto è stata un disastro e lei ha chiuso la conoscenza. Per lui sono scende due persone ma non le ha tenute. Segue una discussione tra lui, Gemma e Barbara e Debora.

Per quando riguarda Brando, Beatriz non si è presentata in esterna, lui le aveva organizzato una bella sorpresa con un regalo per lei. Quando lei entra in studio, lui non si è seduto al centro, è rimasto sul trono e hanno discusso. Invece, per quanto riguarda Raffaella, Brando ha organizzato un'esterna dentro una casetta di legno con tanto di bacio, molto bella, in studio Raffaella dice che Beatriz ha fatto bene a non presentarsi, così che lui capisce come si sente lei quando Brando fa tutto per Beatriz.

