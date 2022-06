Uomini e Donne, anticipazioni nuova edizione: chi lascia la trasmissione?

Gossip TV

C’è chi resta e chi se ne va, quel che è certo è che Uomini e Donne torna a settembre 2022 su Canale5.

Uomini e Donne ha concluso la sua stagione televisiva lasciando grandi interrogativi ai fan, soprattuto a causa di alcuni protagonisti del Trono Over. Dopo le scelte dei tronisti e le ultime discussioni in studio, qualcuno potrebbe lasciare per sempre il dating show di Maria De Filippi, disertando il debutto della nuova edizione a settembre 2022 su Canale5.

Uomini e Donne, Maria De Filippi dice addio a…

Come ogni anno, Uomini e Donne va in vacanza durante la torrida estate, ma questa volta il pubblico di Canale5 soffre più del solito l’assenza del dating show a causa di alcune questioni irrisolte. Nel corso delle ultime due puntate abbiamo visto Luca Salatino e Veronica Rimondi fare la propria scelta, e grazie a Instagram sappiamo che le due coppie vanno d’amore e d’accordo, nonostante il colpo di scena di Luca e Soraia Allam sulla convivenza. A far storcere il naso ai telespettatori, tuttavia, è la lite furiosa tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo aver cenato insieme in nome dei vecchi tempi, sono tornati in studio urlando l’una contro l’altro.

Ida ha ammesso di essere ancora innamorata e di aver creduto nella buona fede del cavaliere pugliese, il quale invece ha fatto notare come sia impossibile tornare a fare coppia fissa dato che i problemi del passato non sono ancora superati. Insomma, Ida e Riccardo ci hanno regalato un colpo di scena con i fiocchi e tutti vogliono sapere cosa è successo lontano dalle telecamere, o se i due protagonisti del Trono Over si rivedranno a settembre dopo un’estate di riflessione. Al momento le Anticipazioni di Uomini e Donne non ci rivelano nulla di chiaro sulla coppia: Ida potrebbe decidere di tornare per dimostrare di avere carattere e orgoglio, mentre Riccardo potrebbe decidere di rimanere lontano dallo studio per non sopportare ulteriori accuse.

Incerta anche la partecipazione di Catia Franchi, una delle dame più discusse dell’ultima edizione, e di Biagio Di Maro che continua ad essere criticato sul web, soprattutto dopo l’ultimo flirt raccontato nel programma. Chi, invece, tornerà senza dubbio è Armando Incarnato, volto storico del programma, che dopo anni non ha ancora trovato l’amore, e Gloria Nicoletti nuova e preziosa scoperta, che al pubblico piace tantissimo per la sua verve e la sua trasparenza. Per quanto riguarda i nuovi tronisti di Uomini e Donne, invece, i nomi che rimbalzano sui social sono quelli di Lilli Pugliese, la non-scelta di Luca, e quello dell’irriverente Andrea Della Cioppa, che ha perso contro Matteo Farnea nel duello per vincere il cuore di Veronica.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.