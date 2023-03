Uomini e Donne, anticipazioni: nuova delusione per Gemma Galgani, Silvio vorrebbe chiudere la frequentazione

Gossip TV

Ieri, domenica 19 marzo 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nel trono classico e nel trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, anticipazioni: nessuna scelta per Lavinia, Silvio vorrebbe chiudere la frequentazione con Gemma

Nicole Santinelli ha portato in esterna Carlo, uno dei nuovi corteggiatori, e poi ne ha fatta una con Andrea Foriglio. La tronista si è trovata bene con entrambi i corteggiatori. In studio, Cristian Di Carlo si è mostrato un po’ deluso ma non è intervenuto. Per Nicole si è presentato un corteggiatore nuovo che sembrava tutto perfetto e Tina Cipollari ha scherzato un po’ su questo. Lavinia ha fatto una battuta dicendo “anche a me uno si è presentato così e poi è scappato”. Luca Daffrè ha fatto altre esterne con corteggiatrici nuove e un’altra con la ragazza che ha già portato. Solamente che si sono lamentate del fatto che lui sia un po’ superficiale e non faccia loro delle domande per conoscersi meglio.

Alessio Corvino non si è presentato in studio dopo l'ultima registrazione. Lavinia Mauro ha ballato con Alessio Campoli e Corvino è uscito dallo studio ed è andato in camerino. Lavinia lo ha raggiunto e si è messa a piangere dicendo che è stanca di rincorrerlo. Lavinia ha detto che si aspettava che il Corvino non si sarebbe presentato, conoscendo come è fatto, ma ci è rimasta molto male quando Maria De Filippi le ha detto che non c’era. La tronista ha precisato che prima delle segnalazioni lei era comunque in dirittura d’arrivo per la scelta. A quel punto Campoli è intervenuto dicendo “e se lui non torna che facciamo?”, come per dire che è rimasto solo lui. E Lavinia ha risposto “vediamo”. Lei ha comunque detto che non andrà a cercare Corvino e che dovrà essere lui a tornare e a chiederle scusa.

Ed ecco invece la parte riguardante il Ttono over:

Si è parlato anche oggi di Gemma Galgani e Silvio Venturato. Il cavaliere, nonostante le tante dichiarazioni nei confronti della dama vorrebbe chiudere la conoscenza ma i due hanno deciso di darsi un’altra settimana per vedere come vanno le cose. Paola Ruocco è stata accusata da Armando Incarnato di avere un agente/manager ed è nata una polemica lunghissima. C’è stata poi la sfilata delle donne e il tema era intitolato “Ti lascio senza fiato”.

