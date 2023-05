Uomini e Donne, anticipazioni Nicole Santinelli in lacrime, primo bacio per Luca Daffrè

Gossip TV

Ieri, domenica 30 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico.



La puntata si apre con un confronto tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. Dopo l'ultima registrazione, la tronista romana si aspettava che Carlo Alberto chiedessi di lei alla redazione o la raggiungesse in camerino, mentre l'unico a cercarla è stata Andrea Foriglio che l'ha raggiunta subito dopo la puntata. Nicole è venuta sapere inoltre che Carlo è stato raggiunto da Roberta Di Padua con la quale c'è stato anche un abbraccio. Un gesto che ha indispettito particolarmente la tronista considerando l'ostilità che c'è tra le due donne.

Andrea è altrettanto arrabbiato perché Nicole, in puntata, ha palesato che avrebbe preferito vedere Carlo. Dopo l'ennesimo battibecco tra la tronista e i suoi corteggiatori, la giovane romana scoppia a piangere perché delusa dal comportamento di entrambi. Andrea le ha detto di temere che lei faccia una scelta di comodo, ossia Carlo perché certa del suo ‘sì’, mentre con lui non avrebbe certezza della risposta. Carlo Alberto ha detto che i suoi comportamenti sono dovuti al fatto che “non si sente all’altezza” per via dei suoi trascorsi, quando lo bullizzavano per l’obesità.

Nicole si sente attaccata da tutti, dice che molte dame quando lei parla ridono e la insultano. “Io faccio finta di niente ma le sento”, sostiene. Una di queste è Carla Belotti che ride in continuazione, Aurora Tropea conferma ed è l’unica che prova a darle un po’ di supporto. Durante la puntata Nicole e Carlo hanno ballato e Andrea è uscito perché ha detto che non poteva vederli ballare in quella maniera, visto che erano abbracciati. Più tardi anche Nicole e Andrea hanno ballato.

Poi si passa a Luca Daffrè, che ha fatto tre esterne. La prima è con Camilla, la ragazza che conosceva già da Instagram. Lei ha cercato in tutti i modi di baciarlo ma lui non ha voluto perché dice “Tu mi attrai tanto, ma non voglio dare un bacio così, solo per attrazione fisica. Voglio baciare una persona perché magari sento qualcosa”.

Infatti poi fanno vedere l’esterna con Alessandra dove il bacio è scattato. Il tronista dice che è stato un bacio voluto è che lei è molto dolce. Infine è uscito con Alice, lei si è confidata con lui sul suo trascorso difficile (ha avuto un esaurimento nervoso e a lungo non è uscita di casa), c’è un abbraccio ma non si baciano.

A domanda di Maria De Filippi su chi lo attragga di più tra Alessandra e Camilla lui risponde “Camilla proprio come prototipo di ragazza. Io fuori da qui ho sempre frequentato ragazze come lei, però proprio per questo sono venuto qua in trasmissione, sto facendo un lavoro su me stesso e voglio trovare una ragazza diversa da quelle che ho frequentato fino ad ora. Non perché Camilla non abbia altri requisiti oltre la bellezza, però non mi voglio soffermare più su questo, nelle ragazze cerco altro”.

Ecco invece le anticipazioni del Trono over:

Claudio che ieri aveva litigato con Carla Belotti dopo la registrazione è uscito con Gabriella e si sono baciati. Show di Carla che si è sentita mancare di rispetto da lui perché le aveva promesso che sarebbero usciti loro ma poi ha disdetto. Lui le dice che lei è una persona problematica e lei si mette a piangere.

Armando Incarnato ieri sera è uscito con una bella ragazza e sono stati bene. Lei aveva ricevuto il numero da parecchi uomini ma ha deciso di uscire solo con lui. Poi è uscito il discorso del lavoro di Armando, Gianni Sperti gli ha chiesto “Ma tu Armando che lavoro fai?”. Il cavaliere ha risposto “io non lavoro”. “Ma come, hai un alto tenore di vita, come fai a non lavorare?”, ha continuato l’opinionista. Armando si è girato verso Maria De Filippi e ha detto “Non lo posso dire per quella situazione che tu sai”.

Verso fine registrazione c’è stata l'ennesima lite tra Tina Cipollari e Elio Servo.

