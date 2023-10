Uomini e Donne, anticipazioni: Maurizio non vuole baciare Gemma, la delusione della dama

Gossip TV

Oggi, venerdì 6 ottobre 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa da Maurizio che non vuole baciarla

Dalle anticipazioni, diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata interamente incentrata su Gemma Galgani e il cavaliere Maurizio. La frequentazione, secondo la dama torinese, non sta affatto procedendo bene e lei è sicura che Maurizio non abbia attrazione nei suoi confronti. Gemma e Maurizio sono infatti usciti più volte insieme ma non c'è stato alcun contatto fisico. Lui ha spiegato che, nonostante la conoscenza sia più che avviata, non riesce ad andare oltre e di non avere abbastanza trasporto fisico per spingersi oltre. La Galgani, naturalmente è rimasta molto delusa dalle sue parole. In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il cinquantasettenne di origini toscani ha dichiarato di non essere interessato all'aspetto fisico ma di essere attratto dall'intelligenza

"Deve essere intelligente: alla bellezza ci si abitua, all'intelligenza no. E necessariamente deve essere comprensiva: io in un giorno riesco a dare quello che altri darebbero in un mese, ma il rovescio della medaglia e che poi magari sparisco per ventinove giorni. E malgrado questo io sono una persona sensibile, quindi mi piacerebbe una "corrispondenza di amorosi sensi". Vorrei insomma una donna che emotivamente senta quello che sento io"

Convinto del contrario, un noto ex cavaliere dell'over ed ex fidanzato di Gemma, Giorgio Manetti:

"Non capisco come lui possa nutrire tutto questo interesse in Gemma. Lo si capisce poi dagli atteggiamenti quando una persona è interessata oppure no. E io da spettatore non vedo tanto trasporto in questa coppia. Non credo assolutamente che questa storia possa avere un futuro.

