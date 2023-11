Uomini e Donne, anticipazioni: Maurizio ed Elena lasciano il programma

Gossip TV

Ieri, sabato 31 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi.

Ieri, sabato 31 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia.

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over:

Elena Di Brino, la dama che si frequentava con Maurizio Laudicino ha deciso di abbandonare il programma e andare via. Dopo una serie di lamentele sul fatto che lei è più presa di lui, che lui non si sbilancia e che voleva conoscere altre donne, Elena ha preso la decisione di porre fine alla conoscenza. Inizialmente voleva abbandonare a fine puntata, ma su consiglio di Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha deciso di lasciare in corso di registrazione la puntata. Si è alzata e in quel momento Maurizio gli è andato dietro, poi Maria ha svelato che entrambi sono andati via insieme con la macchina di lei, abbandonando così il programma.

Successivamente sono state presentate nuove coppie che in questo momento stanno intraprendendo la loro conoscenza. Emanuela e Marco continuano a conoscersi e sembrano trovarsi bene. Aurora Tropea è uscita con un nuovo cavaliere, Luca, e si sono baciati. Anche Angelica Morgari sta uscendo con un ragazzo con la quale si trova bene e si chiama Alessio. Anche stasera usciranno insieme. Infine Marcello Messina sta frequentando una dama che in passato aveva già frequentato Marco e si trovano molto bene.

Nel corso della puntata, ci sono state altre discussioni tra Aurora Tropea e Roberta di Padua. Le due si sono rinfacciate anche cose dette nell'ultima registrazione ed è dovuta intervenire Maria De Filippi

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico:

Durante la scorsa registrazione, Cristian Forti aveva detto che voleva uscire con Virginia Degni però poi, vedendo che Valentina restarci male, ha deciso di annullare l’uscita per poter uscire con lei. Virginia allora di conseguenza non l’ha presa bene e ha abbandonato lo studio. Cristian l’ha subito seguita ma non si sa cosa sia successo dietro le quinte. Brando Ephrikian è uscito sia con Beatriz D’Orsi che con Raffaella Scuotto e ha baciato entrambe.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.