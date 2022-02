Uomini e Donne, anticipazioni, Matteo Ranieri dice addio ad una delle sue corteggiatrici e nuova rissa sfiorata

Gossip TV

Ecco cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Oggi, giovedì 10 febbraio 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dal Vicolodellenews.

Uomini e Donne, anticipazioni, trono classico

Si inizia con il trono di Matteo Ranieri. E’ ritornata Federica ed hanno cercato di chiarirsi, poi grazie all'intervento Maria de Filippi, lei lo ha abbracciato ed hanno ballato insieme. Appena finito il ballo, lui è uscito e non è tornato più per tutta la puntata. Matteo ha detto che non andrà più a cercare Denise.

Luca Salatino è uscito con Lilly e le cose tra loro stanno progredendo. Sono scese quattro ragazze per lui.

Uomini e Donne, anticipazioni, trono over

Tra i protagonisti dell'over, c'è stata una nuova accesa discussione dai toni accesissimi. Armando e Diego sono arrivati quasi alle mani e sono stati divisi per evitare la rissa (la scena probabilmente verrà tagliata). I due cavalieri hanno iniziato ad attaccarsi perché Diego stava al centro commerciale con sua nipote e si è avvicinato un signore per fargli fare un video saluto. Il cavaliere ha detto essere amico di Armando anche se non vanno d’accordo nel programma ma, per educazione, ha mandato ugualmente un saluto. Ad Armando non è andato bene questo comportamento a suo dire incoerente e non rispettoso verso il programma. Si sono alzati in piedi, muso a muso furiosi poi Luca ed uno della redazione sono intervenuti per allontanarli.

Gemma ha già chiuso la conoscenza con il cavaliere che era venuto ieri per lei. Ida e Alessandro proseguono la loro conoscenza. Sara ha chiuso la frequentazione con Giovanni perché convinta che a lui piaccia Daniela. Il cavaliere è stato molto criticato perché è stato evidente che fosse indeciso sul da farsi.

