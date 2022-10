Gossip TV

Ieri, sabato 1 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo.

Ieri, sabato 1 ottobre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover:

Uomini e Donne, anticipazioni: la furia di Roberta Di Padua

Ida Platano è uscita a cena con Alessandro Vicinanza, dopo aver confessato di essere ancora innamorato di lei. Nonostante la dama bresciana abbia accettato di rivederlo e nonostante ormai Alessandro si sia dichiarato apertamente, la Platano ha ammesso di non ricambiare il suo sentimento e dopo il loro nuovo incontro, lo ha confermato. La situazione ha creato un grande malessere da parte di Roberta Di Padua che ha accusato Alessandro di averla presa in giro. Stando alle anticipazioni, la dama di Cassino ha discusso con il cavaliere per il suo comportamento nei confronti di Ida. Riccardo Guarnieri, anche in questa puntata, era assente dallo studio. Al momento non si hanno notizie certe se il cavaliere pugliese tornerà nel programma.

Gemma è uscita di nuovo con Roberto nonostante lui continui le conoscenze con altre dame del parterre. Federico è uscito in esterna con Alice e si sono baciati. Fede ha portato in esterna Monica. Esterna anche per Federica.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.