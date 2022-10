Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Vicinanza sorprende tutti e ammette: "Sono ancora innamorato di lei"

Gossip TV

Oggi, venerdì 30 settembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: nuovo colpo di scena.

Oggi, venerdì 30 settembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi è avvenuto un nuovo colpo di scena.

Uomini e Donne, anticipazioni: Alessandro Vicinanza sorprende tutti: "Sono ancora innamorato di lei"

Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over di Lorenzo Pugnaloni:

Nonostante nella puntata di oggi, Alessandro Vicinanza si sia dichiarato per Roberta Di Padua con la quale è stato anche paparazzato in atteggiamenti affettuosi e intimi, oggi il cavaliere è tornato al centro dello studio e dopo essersi confrontato a lungo con Roberta e ha ammesso di essere ancora innamorato di Ida Platano. Ida, inizialmente, ha rifiutato il corteggiamento, ma alla fine ha deciso di uscire in esterna con Alessandro. Gemma sta continuando la conoscenza approfondita con Roberto, il cavaliere sta conoscendo anche Silvia. Riccardo Guarneri non era presente alla registrazione. Per quanto riguarda il trono classico, si è parlato solo di Lavinia che ha fatto un’esterna con Alessio, i due si sono baciati.

Stando alle dichiarazioni di Roberta rilasciate oggi al magazine di Uomini e Donne, Riccardo quest'estate, l'avrebbe cercato invitandola a Taranto. Nel corso della nuova registrazione il Guarnieri non era presente e quindi non si è parlato dell'intervista di Roberta che ha comunque dichiarato di non provare più nulla per lui. La dama di Cassino sembrava molto presa da Alessandro che però oggi ha confessato di amare ancora Ida.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.