Uomini e Donne Anticipazioni: il tronista Giacomo prende la distanze da Carolina, poi il colpo di scena

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, in particolare del percorso dei protagonisti del Trono Classico del dating show di Canale5.

Nuove registrazioni di Uomini e Donne e nuovi colpi di scena per i protagonisti del Trono Classico. Le Anticipazioni del dating show di Maria De Filippi, ci rivelano che il tronista Giacomo Czenry, dopo aver preso le distanze dalla corteggiatrice Carolina Ronca, ha deciso di portarla nuovamente in esterna. Mentre Martina Grado resta a casa e di certo non ne sarà felice, Massimiliano Mollicone continua ad approfondire la conoscenza con Eugenia.

Trono Classico Anticipazioni: cosa è successo nelle registrazioni di Uomini e Donne

Le nuove puntate di Uomini e Donne sono state ufficialmente registrate, come rivela Ilvicolodellenews, e per i protagonisti del Trono Classico continua la conoscenza di corteggiatori e corteggiatrici. Le ultime Anticipazioni ci hanno rivelato che il tronista Giacomo Czerny ha preferito concentrare tutta la sua attenzione sulla corteggiatrice Martina Grado, lasciando a casa Carolina Ronca. I fan della giovane temono seriamente che Giacomo abbia perso il suo interesse per lei, soprattutto dal momento che il tronista ha dimostrato di avere un carattere piuttosto volubile nel campo delle relazioni interpersonali.

Raffaella Mennoia ha pubblicato alcuni scatti dallo studio, lasciando trapelare una scaletta della Puntata dalla quale si evince che il tronista ha portato in esterna Carolina. Cosa sarà successo tra i due: si tratta di un esterna di chiarimento oppure di un addio? Nel frattempo, è toccato a Martina rimanere a casa e siamo certi che questa scelta non farà molto piacere alla corteggiatrice, soprattutto dal momento che il Czerny le ha preferito alcune nuove ragazze scese per lui nelle ultime puntate.

Massimiliano Mollicone, invece, continua a conoscere meglio Eugenia che è decisamente la preferita del pubblico (almeno al momento), insieme alla new entry, Federica. L'intesa tra Massimiliano ed Eugenia è molto bella e coinvolgente, ma il colpo di scena è sempre dietro l'angolo e la coppia che tutti sognano potrebbe non formarsi.

