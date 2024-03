Uomini e Donne, anticipazioni: il clamoroso ritorno di Beatriz D'Orsi

Gossip TV

Ieri, lunedì 18 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Ieri, lunedì 18 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, il ritorno di Beatriz D’Orsi

Per quanto rigurda il trono classico, il nuovo tronista, Daniele Paudice ha chiesto alla redazione di richiamare Beatriz D’Orsi (ex corteggiatrice e non scelta di Brando Ephrikian) affinché lo corteggiasse. Lei però ha risposto di non essere interessata ed è andata via. Il tronista ha poi portato in esterna Gaia, una delle sue corteggiatrici. Per loro è già la terza uscita insieme e sembra proseguire abbastanza bene la loro conoscenza.

Ida Platano ha portato in esterna sia Pierpaolo Siano sia Mario Cusitore. Quest’ultimo ha abbandonato l’esterna prima del tempo prestabilito dalla redazione, lasciando così Ida da sola. In puntata hanno discusso e litigato parecchio tanto che lui voleva anche andarsene e abbandonare nuovamente il programma ma alla fine Ida e Mario hanno ballato insieme.

Per quanto riguarda il trono over, è nata una nuova coppia, quella formata dal cavaliere Alessandro Rausa e la dama Maria Teresa. Per loro sono scesi anche i petali a centro studio. Per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere di nome Marco. L’uomo ha 51 anni e la dama torinese lo ha tenuto per poterlo conoscerlo meglio. Per Ernesto Russo invece è scesa una ragazza di soli 25 anni e anche lui ha deciso di tenerla per poterla conoscere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.