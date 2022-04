Gossip TV

Oggi, si è registrata una nuova puntata del dating show di Uomini e Donne: le ultime novità sul trono Classico e il trono Over

Oggi, venerdì 15 aprile 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida in lacrime, nuovo bacio di Luca Salatino

Anticipazioni trono classico: Luca Salatino ha portato in esterna Lilli e si sono baciati e inoltre hanno dichiarato di essere stati moto bene insieme. L'esterna ha scosso molto Soraia che è rimasta molto male rivelando di aver perso stima di Luca.

Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, si sa che ha portato in esterna Federico. Hanno fatto un giro in moto ma la tronista ha trovato il corteggiatore un po’ freddo. In studio, Maria ,ha cercato di aiutare Federico a rivelare i suoi veri sentimenti. Lui ha dichiarato di sentire attrazione per Veronica ma di aver bisogno di più tempo per aprirsi.

Anticipazioni tono over: Ida e Riccardo hanno di nuovo ballato insieme anche se il cavaliere pugliese sta conoscendo altre dame, tra cui, Mariagrazia. Riccardo ha chiuso la conoscenza con Gloria. In studio c'è stato un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Ida Platano. La dama bresciana, nel corso della nuova lite con l'opinionista, ha avuto un momento di debolezza ed è scoppiata in lacrime.

Denise ha chiuso con Alessandro. Sara ha chiuso con Antonio e quest'ultimo ha detto di essere interessato anche ad Alberta. Tina ha quindi attaccato Sara facendole presente che è sempre la seconda scelta. Anche nel corso della registrazione di oggi, non si è parlato di Gemma Galgani, presente comunque in studio.

