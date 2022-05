Gossip TV

Scopriamo cosa è successo nel corso della nuova registrazione con il dating show di Uomini e Donne: le anticipazioni delle nuove puntate.

Sabato 7 maggio 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Nel corso del precedente appuntamento con il dating show, si è scatenata una nuova rovente polemica in seguito all'arrivo di un nuovo cavaliere e delle sue esternazioni a quanto pare poco felici sulle donne che hanno scatenato il panico in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ci riprova e torna in ballo

Nella nuova registrazione, invece, si è tornati a parlare dei due tronisti, protagonisti del trono classico, Luca Salatino e Veronica Rimondi. Negli ultimi giorni si vociferava che fossero entrambi vicini alla scelta, ma pare invece che non siano ancora imminenti.

Entrambi i tronisti hanno fatto due esterne. Luca ha portato Soraia e Lilli, le due corteggiatrici rimaste. Con Lilli c’è stato un bacio. Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, ha scelto di potare in esterna Matteo e Andrea, lasciano in panchina Federico.

Per quanto riguarda il trono over, invece, Marco, il nuovo cavaliere che sta conoscendo Ida Platano, non era presente in studio ma la frequentazione con la dama bresciana non si è interrotta. Sul fronte over, la novità più rilevante è stata, senz'altro, il "ritorno" di Gemma Galani al centro dello studio. Per la storica dama torinese è giunto un nuovo pretendente che pare l'abbia subito intrigata. Contrariamente alle ultime e piuttosto frequenti indiscrezioni secondo le quali Gemma sarebbe ad un passo nel dire addio al dating show, la dama è tornata in pista con la sua voglia incontrastata di trovare il suo cavaliere e vivere il suo agognato lieto fine d'amore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.