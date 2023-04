Uomini e Donne, anticipazioni: Elio e Tina nuova lite furibonda

Gossip TV

Ieri, sabato 29 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: trono over ancora nel caos

Ieri, Ieri, sabato 29 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni: nuova lite furibonda tra Tina ed Elio

La puntata è iniziata con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama troinese ha deciso di chiudere l'attuale frequentazione con il nuovo cavaliere che era venuto per lei. Subito dopo si passa alla frequentazione tra Carla Belotti con Claudio. I due hanno discusso sulla serata che hanno trascorso insieme e la dama ha fatto presente che il cavaliere non ha avuto comportamenti particolarmente galanti mentre, Claudio, ha negato alcuni fatti che Carla ha riportato.

In studio, successivamente è avvenuto uno nuovo scontro accesissimo tra Tina Cipollari ed Elio Servo. Quest'ultimo, nel corso di una delle ultime puntate, aveva minacciato l'opinionista di voler intraprendere vie legali e denunciarla per calunnie in seguito ad alcune offese che le ha rivolto.

Per quanto riguarda il trono classico, Nicole Santinelli ha portato in esterna sia Andrea Foriglio che Carlo Alberto Mancini e si è baciata con entrambi. In studio hanno attaccato Andrea, specie Gianni Sperti, perché non ha reazioni vedendo i baci che la tronista ha avuto con l’altro corteggiatore. Non si è parlato del trono di Luca Daffrè.

Nella puntata del 19 aprile scorso, Elio si è infuriato contro con l'opinionista dopo le offese di quest'ultima.

"Nessuno può offendere una persona, sei una maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni, ho una dignità e non posso venire qui a essere offeso da te. Vai a scuola, sei una maleducata. Ho un'azienda, sono conosciuto in tutta Italia e non ho bisogno di stare qua. I clienti mi hanno mandato dei video, lei mi ha dato del fallito. In Italia si paga per queste cose che tu fai" ha fatto presente il cavaliere. Maria De Filippi ha cercato di calmare gli animi e ha inviato il cavaliere di non intasare gli studi legali per questioni di poca rilevanza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.