Uomini e Donne Anticipazioni, due di picche per Gemma Galgani: la dama lascia per sempre?

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5.

Gemma Galgani continua ad essere perseguitata dalla sfortuna in amore? Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne confermano che la dama torinese riceverà l’ennesimo due di picche al centro dello studio. Mentre si pensa che Gemma potrebbe abbandonare il programma, Matteo Ranieri si trova nuovamente senza Federica Aversano in puntata e si vede costretto a fare una confessione importante sulla corteggiatrice.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Matteo Ranieri vuole Federica Aversano!

Il percorso dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico continua ad essere tortuoso, ricco di colpi di scena e carico di emozioni. Le Anticipazioni - rivelate dalla pagina Uominiedonneclassicoeover - delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute il 2 marzo 2022, ci rivelano che Ida Platano e Alessandro Vicinanza continueranno a discutere al centro dello studio. Questa volta, lo scontro tra i due sarà provocato dalle paure della dama bresciana, che non permettono alla conoscenza di proseguire. Nella querelle si è insinuato anche Armando Incarnato, che ha difeso Ida provocando l’abbandono di Alessandro allo studio. Il cavaliere è stato seguito immediatamente da Ida dietro le quinte e, dopo un ballo, sembra che la coppia sia riuscita a chiarire.

Nel frattempo, Gemma Galgani riceve l’ennesima delusione amorosa dopo aver visto Nadia e Massimiliano lasciare insieme Uomini e Donne. La dama torinese ha messo gli occhi su Franco Fioravanti, omaggiandolo con un massaggio sensuale in studio e sperando in un invito a cena da parte del cavaliere che, tuttavia, non c’è mai stato. Franco, dunque, si vede costretto a ribadire di non essere interessato a Gemma, proprio mentre la dama invece avrebbe voluto confessare al cavaliere di essere molto interessata a conoscerlo. L’ennesimo due di picche porterà Gemma lontano dal programma?

Parlando del Trono Classico, le Anticipazioni ci rivelano che per Matteo Ranieri ci saranno nuovi guai. Il tronista ha eliminato Federica Aversano, ammettendo di non averla pensata durante i giorni trascorsi lontani, per poi correre da lei e chiarire. Maria De Filippi mostra il video della discussione in camerino e annuncia che Federica non è tornata in studio dopo il gesto di Matteo, il quale si dice pronto a riprenderla in ogni modo. Sarà Federica la scelta del tronista ligure? Infine, Luca Salatino approfondisce la conoscenza di Miriam con un’esterna divertente e ironica.

