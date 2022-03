Uomini e Donne, Anticipazioni: Matteo Ranieri elimina Federica Aversano ma…

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Matteo Ranieri ha preso una decisone spiazzante su Federica Aversano, lasciando senza parole tutti i presenti in studio e creando un mare di polemiche. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5, ci rivelano che il tronista deciderà di eliminare la bella partenopea, per poi correrle dietro e non rientrare più in studio.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Matteo Ranieri spiazza tutti

Si sono tenute ieri, 1° marzo 2022, le nuove registrazioni di Uomini e Donne che, questa volta, sono incentrate sul Trono Classico e, in particolare, sul percorso di Matteo Ranieri. Il tronista ligure, dopo aver detto addio a Denise Mingiano, si è trovato a perdonare Federica Aversano per alcuni gesti che l’hanno molto ferito, ma tra loro nulla è stato più come prima e la corteggiatrice ha fatto marcia indietro. Federica, infatti, ha sempre messo davanti la serenità del suo essere madre nella conoscenza con Matteo, e i due non sembrano mai essersi riusciti a capire fino in fondo. Le Anticipazioni, diffuse da Uominiedonneclassicoeover, hanno rivelato che Matteo è uscito in esterna con la nuova corteggiatrice Valeria, facendole un dono molto personale.

In studio, poi, ha ammesso di non aver pensato a Federica nonostante le sia stato distante per diverso tempo, e ha deciso di eliminare la partenopea. Tutti sono rimasti spiazzati dal gesto di Ranieri, compresa Federica che è scappata dietro le quinte dopo le parole del tronista. Vedendo Matteo pensieroso, Maria De Filippi ha indagato facendo nascere nel giovane dubbi sulla sua scelta, tanto da spingerlo a correre dietro a Federica per chiarire.

Nel frattempo, dopo aver dichiarato che il collega è evidentemente confuso sui propri sentimenti, Luca Salatino ha portato in esterna Lilli e i due si sono baciati. Soraia, intervenuta in difesa di Federica durante la puntata, si è infuriata con il romano per il bacio con la rivale. Passando al trono over, invece, abbiamo Gemma Galgani che dopo la lingerie in pubblico passa al massaggio erotico dal vivo su Franco, e Ida Platano che continua a litigare con Alessandro Vicinanza per poi fare pace al centro dello studio.

