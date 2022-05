Uomini e Donne, anticipazioni: clamorosi risvolti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Gossip TV

Oggi, mercoledì 11 maggio 2022, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Uomini e Donne: colpo di scena tra dama bresciana e il cavaliere pugliese!

Oggi, mercoledì 11 maggio 2022, si sono registrate le nuove puntate del dating show di Uomini e Donne e dalle anticipazioni, diffuse dal portale di Isaechia, è arrivato il clamoroso colpo di scena tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ma andiamo con ordine.

Uomini e Donne, anticipazioni: la svolta per Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Per quanto riguarda il trono classico, Luca ha portato in esterna sia Lilli che Soraia. Quest'ultima l'ha raggiunta in camerino e subito dopo la scorsa puntata hanno fatto l'esterna. Entrambi hanno detto di voler recuperare il loro rapporto, dopo le ultime incomprensioni che hanno avuto. Con Lilli invece le cose vanno sempre meglio.

Veronica ha portato in esterna solamente Andrea. L'esterna è stata molto bella, lui l’ha riempita di complimenti e lei ha apprezzato. Tra i due è scattato anche un bacio che ha suscitato la rabbia di Matteo in studio.

Per quanto riguarda il trono over, al centro dello studio si sono posizionati Gloria con Fabio e Riccardo.

Riccardo, subito dopo la scorsa puntata, al termine della scorsa registrazione, ha chiesto a Gloria di uscire insieme per poter parlare ma lei non ha accettato. Il cavaliere ha ribadito di provare un interesse per lei ma la dama non sembra più interessata e ha dichiarato di voler conoscere e frequentare solo Fabio. Dal parterre, prende la parola Ida che ha affermato, particolarmente innervosita, che Riccardo non la saluta nemmeno più, ammettendo di essere molto delusa da questo comportamento. Dal canto suo, Riccardo, ha replicato di non salutarla per non creare fraintendimenti.

Poco dopo, durante l'esterna tra Veronica e Andrea, viene trasmesso il brano “Fai Rumore di Diodato” che scatena l'impensabile. Riccardo scoppia a piangere ed esce dallo studio mentre Ida lo rincorre. Una volta rientrati, il cavaliere spiega di essersi commosso perché era la canzone che aveva dedicato ad Ida dopo la sua proposta di matrimonio. Maria gli chiede se vogliono ballare e, dopo qualche titubanza, ballano stretti al centro studio, entrambi commossi. Finito il ballo, la dama bresciana chiude definitivamente con Marco, il ragazzo che stava frequentando fino a quel momento dicendo di non provare interesse nei suoi confronti. La Platano afferma poi, che durante il ballo, ha detto a Riccardo la frase “non è mai troppo tardi” e lui pare non abbia risposto.

Tutti in studio, compresa la padrona di casa, esortano Riccardo a confessare le sue intenzioni ma lui decide di non esporsi. Ida gli confessa di voler riprovare, ma lui continua a non rispondere. La Platano, visti i tentennamenti di Riccardo, si innervosisce e abbandona lo studio. Il Guarnieri la raggiunge e tornano a discutere. Rientrati da dietro le quinte, Ida dice di aver messo un punto definitivo, ma la De Filippi e anche Armando, provano a convincere Riccardo che sembra voler mantenere le sue posizioni solo per orgoglio. Il cavaliere finalmente si scioglie e chiede quindi ad Ida di uscire insieme a cena e lei accetta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.