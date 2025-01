Uomini e Donne, anticipazioni, Ciro si dichiara a Martina De Iannon: "Sono innamorato di te"

Gossip TV

Oggi, venerdì 3 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.

Oggi, venerdì 3 gennaio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni baci, giochi e confessioni tra classico e over

Nella puntata dedicata al trono classico, Martina De Ioannon ha portato in esterna Gianmarco Steri, con il quale ha vissuto un momento particolarmente romantico sulla neve, suggellato da un bacio. Tuttavia, Martina non si è limitata a Gianmarco: ha scelto di uscire anche con Ciro Solimeno, e anche in questo caso l’esterna si è conclusa con un bacio, segno di un crescente coinvolgimento con entrambi i corteggiatori.

Un dettaglio interessante è emerso riguardo all’esterna di Ciro: il luogo scelto, un punto panoramico che regala una vista mozzafiato su Roma, è stato criticato da Gianni Sperti in studio. L’opinionista ha insinuato che il luogo, già utilizzato lo scorso anno da Brando Ephrikian e Beatriz, possa essere stato suggerito a Ciro da qualcuno, mettendo così in dubbio la sua spontaneità. Questo scambio ha acceso un breve dibattito, ma Martina ha preferito non intervenire, restando neutrale.

Per quanto riguarda la possibile scelta di Martina, sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente, le anticipazioni lasciano intendere che il momento tanto atteso potrebbe avvenire subito dopo le vacanze di Natale. Secondo alcune indiscrezioni, la tronista sarebbe ormai vicina a una decisione definitiva, avendo raggiunto un punto cruciale nel suo percorso.

Durante la puntata, Maria De Filippi ha proposto un gioco particolare ai corteggiatori di Martina. Gianmarco e Ciro sono stati invitati a rivelare qualcosa di mai detto prima alla tronista. È stato proprio Ciro a sorprendere tutti, dichiarando di essere innamorato di lei.

Passando al percorso di Francesca Sorrentino, la tronista ha deciso di concentrarsi ormai solo su due corteggiatori: Gianmarco e Gianluca. Entrambi sono stati portati in esterna, ma è stato con Gianluca che Francesca ha mostrato un legame particolarmente forte. I momenti trascorsi insieme hanno rivelato un’intesa sempre più evidente, che potrebbe portare a sviluppi interessanti nelle prossime puntate.

Per quanto riguarda il trono over, non sono mancate le emozioni. Diego e Claudia hanno deciso di interrompere definitivamente la loro frequentazione. La situazione ha portato Diego a una scelta drastica: ha abbandonato il programma, dichiarando di non sentirsi più a suo agio a far parte del parterre.

Nel frattempo, al centro studio, si è discusso della decisione di Sabrina, che ha scelto di chiudere la sua frequentazione con l’altro Diego. Quest’ultimo, però, continua a uscire con Cristina, mantenendo così una possibilità di approfondire la loro conoscenza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.