Uomini e Donne, anticipazioni: caos nel trono classico, Tina Cipollari diventa una furia contro una corteggiatrice

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione del dating show di Uomini e Donne.

Oggi, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. A fornirci le anticipazioni di quello che è accaduto oggi, sabato 16 aprile 2022, e che vedremo nelle prossime puntate del programma durante la consueta fascia pomeridiana, la pagina Instagram di UominieDonneClassicoEOver:

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over:

Riccardo Guarnieri, è uscito ieri sera con Maria Grazia però oggi lei non era in studio per motivi personali. Ida Platano non era presente in studio e non è stato detto il motivo relativo alla sua assenza. E’ scesa una nuova dama per lui e l’ha tenuta. Biagio è uscito con la signora Katia. La dama infatti, ha raccontato di una serata in cui voleva essere corteggiata ma si è trovata davanti un uomo non assolutamente propenso ad una serata romantica. Bruno è tornato a vedersi con Vincenza. Nuova conoscenza per Gemma: Giacomo, uno dei cavalieri del trono Over. Lui le ha chiesto di uscire per conoscersi ed hanno ballato insieme.

Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Classico:

Luca Salatino ha è uscito con Aurora, un'esterna romantica e organizzata da lei. I due ragazzi si sono baciati. In studio si è scatenato il caos. Aurora era molto fredda e ha chiesto a Luca la differenza tra il bacio con lei e quello con Lilli. Il tronista ha affermato di avvertire la ragazza distante e Tina l'ha attaccata duramente. Salatino ha dato ragione alla Cipollari. Soraia ha pianto durante l’esterna di Luca e Aurora.

Veronica è uscita in esterna sia con Matteo che con Andrea. Nell’esterna con Matteo, il corteggiatore le ha fatto la serenata e ha provato a baciarla ma pur apprezzando la serata, lei non ha voluto lasciarsi andare. Veronica è uscita anche con Andrea. I modi di fare di quest'ultimo hanno fatto un'ottima impressione a tutti.

