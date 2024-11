Uomini e Donne Anticipazioni, Barbara De Santi nei guai! Un hotel chiama la produzione: "Indisponente, non è più benvenuta"

Gossip TV

Secondo alcune recenti anticipazioni su Uomini e Donne, Barbara De Santi sarebbe in grossi guai: a causa del suo comportamento molto "indisponente", un hotel avrebbe chiamato la produzione per dichiarare che non la ospiterà più!

Barbara De Santi è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne: la dama è nota per il suo carattere forte e per non aver paura di dire ciò che pensa. Ma, talvolta, il suo essere pungente l'ha messa nei guai, come rivelerebbe questa anticipazione delle prossime registrazioni del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Barbara De Santi nei guai: un hotel non vuole più ospitarla

Nella giornata di lunedì 18 novembre si sono svolte le nuove registrazioni dei prossimi appuntamenti di Uomini e Donne e da alcuni dettagli sulle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, sembra che la redazione del programma abbia ricevuto una segnalazione su Barbara De Santi.

La dama del trono over di recente è stata protagonista di una scenata al centro studio, dopo che si era interrotta la sua conoscenza con il cavaliere Vincenzo - che ha poi accettato di frequentare in esclusiva solo Ilaria e ha lasciato la trasmissione con lei -. Barbara era rimasta particolarmente delusa dal comportamento del cavaliere, tanto da accusarlo di aver giocato con i suoi sentimenti e di averle mandato messaggi di una certa importanza.

Nelle ultime puntate, Barbara ha sorpreso tutti accettando di conoscere Orazio, cavaliere 35, ma tra loro la frequentazione si è interrotta dopo poche uscite, a causa della differenza d'età tra loro, come ha sottolineato la dama. A sorpresa, tuttavia, Barbara ha anche ammesso di nutrire una certa curiosità per Gabriele, il cavaliere di cui sarebbe ancora invaghita Sabrina. Intanto, dalle anticipazioni, sappiamo che sulla dama arriverà una segnalazione che non passerà inosservata.

Ma, non si tratta di frequentazioni esterne al programma, come spesso capita con diversi protagonisti della trasmissione, ma di...una richiesta molto precisa da parte di un hotel: Barbara non è più un'ospite gradita!

Stando alle anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne, pare che su Barbara De Santi arriverà una segnalazione che scatenerà non poco scalpore. Alla redazione del programma, infatti, è arrivata un'email da parte di una delle strutture di cui si serve la produzione del dating show per ospitare cavalieri e dame che scelgono di alloggiare a Roma durante i giorni delle registrazioni.

Sembra che uno di questi hotel abbia deciso di scrivere alla redazione per comunicare che Barbara De Santi non è più un'ospite gradita nella loro struttura! Di certo, una simile segnalazione non era mai stata comunicata in trasmissione! Il motivo, stando alle anticipazioni, dipenderebbe dal...carattere puntiglioso e indisponente di Barbara.

Questa affermazione non è passata inosservata e ha portato la dama a una serie di scenate e a lamentarsi della natura di questa email. Inoltre, Barbara si è difese strenuamente dalle accuse che le sono state rivolte, dichiarando che si tratta di bugie.

