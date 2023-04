Uomini e Donne, anticipazioni: attacco durissimo di Roberta di Padua nei confronti di Nicole Santinelli

Gossip TV

Oggi, domenica 2 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e trono over

Nicole Santinelli ha portato in esterna Cristian Di Carlo e ha ammesso che è il corteggiatore che più la coinvolge nonostante le esterne con cui si è lasciata andare con Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini. Nicole ha aggiunto di essersi di aver fatto un errore a baciarsi subito con Andrea e Carlo. Roberta Di Padua l’ha attaccata dandole della “fre*** moscia” e ha attaccato anche i corteggiatori dicendo loro che sono dei "sottoni" e che fanno qualsiasi cosa lei chiede.

Luca Daffrè ha fatto un’esterna con una ragazza di Napoli ma in studio hanno un po’ discusso perché lui voleva da lei un abbraccio e la corteggiatrice ha detto che era presto per la prima esterna. Lei alla fine dopo la lite è uscita dallo studio.

Il tronista è andato in esterna anche con Chiara e con Alessia, quest’ultima è una ragazza che lui ha conosciuto su Instagram prima di partire per L’Isola dei Famosi ma successivamente non si erano più sentiti. Lei è scesa a corteggiarlo dichiarando un forte interesse.

Alessandra, corteggiatrice di Luca, era presente ma lui non l'ha portata in esterna e non hanno ballato.

Armando Incarnato è uscito con una ragazza del parterre over e dice che al momento le piace e che vuole riuscirci di nuovo per approfondire la conoscenza. Anche lei si è trovata bene.

Riccardo Guarnieri sta conoscendo una nuova corteggiatrice del parterre.

Gemma Galgani ha lasciato il numero ad un cavaliere nuovo, Claudio, con cui lei ha ballato mostrando interesse.

Ospiti in studio Alessandro Sposito e Pamela Fersini. La coppia ha ammesso di vivere un momento difficile e lui è venuto con l’idea di lasciarla perché dice che lei è poco attenta al rapporto, non rispettando i suoi spazi e i suoi tempi. Alla fine Maria De Filippi è intervenuta per dire che non vale la pena lasciarsi per delle delle questioni di poco conto e i due riescono a riappacificarsi.

