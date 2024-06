Uomini e Donne, Anticipazione tronisti di settembre: chi sceglierà Maria De Filippi

Gossip TV

È aperto il toto nomi per i tronisti di settembre, chi siederà sulla poltrona rossa di Uomini e Donne? Ecco i nomi che Maria De Filippi potrebbe prendere in considerazione.

Sebbene la nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via a settembre, come di consueto, già è iniziato il toto nomi per i tronisti scelti da Maria De Filippi. Si parla di volti noti del trono over, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti confermano che non saranno sul trono più ambito della televisione italiana, ma potrebbe tornare anche qualche volto amato del trono classico. Ecco quello che sappiamo fino ad ora.

Uomini e Donne, Anticipazioni settembre

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa da circa un mese e i fan del dating show di Maria De Filippi sentono già la mancanza dell’appuntamento fisso con il programma su Canale 5. La presentatrice ha voluto osare scegliendo Ida Platano come tronista ma l’azzardo è stato ripagato con uno share altissimo, tanta interazione sui social e un clamore per la fine drammatica del trono che ancora non si è spento. Protagonista del trono della bresciana è stato senza dubbio Mario Cusitore, che sin da subito ha colpito Ida, ma che l’ha fatta vacillare segnalazione dopo segnalazione fino a quando lei ha preferito abbandonare senza scegliere. Lo speaker radiofonico ha dichiarato più volte di essere totalmente innocente, cercando di giustificarsi con Platano anche in privato, ma sembra che lei non abbia voluto sentire ragioni.

E così spuntano le prime indiscrezioni che vorrebbero Mario sul trono a settembre, essendo lui un personaggio che certamente catalizzerebbe l’attenzione del pubblico. Ma sarà veramente così? Si mormora che un altro grande protagonista potrebbe essere Marco Antonio Alessio, reduce da una burrascosa rottura con Emanuela Malavisi dopo aver lasciato con lei il parterre del trono over. Anche il cavaliere è amatissimo dal pubblico e sarebbero in tante le donne pronte a candidarsi per corteggiarlo. Maria potrebbe anche pescare dal trono classico, soprattutto due corteggiatrici che hanno lasciato il segno per il loro carattere e il loro percorso, ecco di chi parliamo.

Uomini e Donne, Virginia e Marika troniste?

Non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi pesca da ex protagonisti del trono classico per metterli sul trono più famoso del piccolo schermo. È possibile che a settembre su Canale 5 il pubblico ritroverà due ex corteggiatrici, le non scelte di Cristian Forti e Daniele Pudiche. Sfumata l’ipotesi Beatriz D’Orsi dal momento che la ragazza è felicemente fidanzata, avanzano invece i nomi di Marika Abbonato che non è stata scelta del tronista partenopeo ma che è piaciuto molto al pubblico, e di Virginia Degni ovvero la non scelta di Cristian. Sicuramente una larga fetta di telespettatori apprezzerebbe questa mossa della De Filippi, ma al momento nessuna delle due sembra essere stata contattata dalla redazione.

Rimane poi sogno proibito del pubblico riveder a Uomini e Donne Giulia De Lellis, attualmente single dopo la fine del breve flirt con Giano Del Bufalo, nei panni di tronista. L’influencer romana accetterebbe di tornare dove tutto è iniziato? Sicuramente i suoi impegni lavorativi la costringerebbero a dover fare delle scelte ma l’ipotesi rimane in piedi.

