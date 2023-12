Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si raccontano a Verissimo: "Ginevra ci ha unito ancora di più" [VIDEO]

Gossip TV

La coppia di Uomini e Donne formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin.

Ospiti oggi a Verissimo, in studio da Silvia Toffanin su Canale5, la coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia di Uomini e Donne è stata ospite l'ultima volta diversi mesi fa, quando ancora non era nata la loro piccola Ginevra e, in quell'occasione, avevano scoperto il sesso della piccola.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta ospiti di Silvia Toffanin: "Ginevra ci ha uniti di più"

Visibilmente emozionati, i due neo genitori - diventati tali lo scorso 20 luglio - hanno raccontato dell'esperienza del parto:

"Tutti mi avevano detto che sarebbe stato duro - ha esordito Natalia - ma il mio, sebbene tosto come tutti i parti, è stato anche bellissimo. E Andrea era con me"

Zelletta ha rivelato di aver assistito al parto della piccola Ginevra e di aver tagliato il cordone ombellicale: "Un'esperienza fortissima". L'ex tronista del dating show di Canale5 si è fatto tatuare il nome della bambina dalla compagna, che prosegue:

"Sono contenta che ci fosse anche mia madre con me, mi sono confrontata con le mamme sul web, ma ho sofferto di baby blues. Non volevo staccarmi dalla mia piccola, non volevo che altri la toccassero, ma avevo anche momenti in cui la rigettavo, perché era così piccola e temevo di farle del male. Grazie all'aiuto di mamma e di mia suocera ce l'abbiamo fatta."

Anche Zelletta interviene e conferma: "Se dai amore ai tuoi piccoli non puoi sbagliare, quella è sempre la cosa giusta". La nascita di Ginevra ha unito ancora di più la coppia, altro che crisi, come afferma Natalia Paragoni:

"Ginevra ci ha uniti di più, ci ha dato quel senso di famiglia che volevamo. Non so come spiegarlo, ma è stato così."

L'ex corteggiatrice ha poi raccontato nuovamente della relazione tossica vissuta qualche anno fa, quando aveva solo 20 anni, con un ragazzo molto violento: "Quell'esperienza mi ha fatto capire cos'era davvero l'amore. L'amore non ti opprime, non ti fa del male. Ma devo ringraziare i miei genitori, hanno fatto tanto, sono stati tanto importanti per me in quel contesto."

E per il matrimonio? La coppia svela che potrebbe accadere nel prossimo futuro:

"Ci sto pensando - dichiara Zelletta - ci sto pensando da un po'. A Natalia voglio dire solo che hai realizzato uno dei miei sogni, Ginevra. Ce ne saranno altri. Non vedo l'ora. Ti amo"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne