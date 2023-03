Uomini e Donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis amanti segreti? "Elisa Visari ha trovato delle messaggi"

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante e l'ex fidanzata ed corteggiatrice, Giulia De Lellis sembra siano tornati a frequentarsi. Lo scoop di Fabrizio Corona e del magazine Chi.

Da diversi giorni circolano rumors su una presenta rottura di due coppie formate da Andrea Damante, l'ex tronista veronese di Uomini e Donne ed Elisa Visari e tra l'ex fidanzata ed ex corteggiatrice Giulia De Lellis e il rampollo Carlo Berretta.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Il clamoroso scoop

Per Damante ed Elisa si è parlato di un storia ufficialmente finita, mentre per la De Lellis il gossip è iniziato a circolare in virtù dell'assenza dell'influencer romana al compleanno della madre di Berretta e dall'assenza di foto insieme che entrambi erano soliti postare con romantiche dediche. Ieri, è arrivato il super scoop di Fabrizio Corona secondo il quale ci sarebbe un clamoroso riavvicinamento tra Andrea Damante e la De Lellis.

"Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano a essere amanti - ha dichiarato l'ex re dei paparazzi - Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica inviando gli screen delle chat a Carlo Beretta. Lui però preferisce tacere per paura. Anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è scoppiata. Tutti i retroscena sul giornale Chi. Intanto voi lo sapete in anteprima."

A confermare l'indiscrezione, il magazine Chi:

"Da qualche settimana gli scambi social con il fidanzato Carlo sono ridotti ai minimi termini. Basti sottolineare che la mamma di lui festeggia il compleanno a casa e la De Lellis non c’è. In ogni caso vola negli Usa e visto che è vola al Super Bowl e condivide sui social la canzone Stay di Rihanna. Quella è la canzone dedicata da Giulia ad Andrea durante la loro ultima esterna, prima di scegliersi a Uomini e Donne."

"Elisa Visari, fidanzata (fino a qualche giorno fa) di Andrea Damante si è vista lasciare più bagagli che armi l’appartamento dove i due convivevano. Non per sua scelta, pare. Com’è andata? Come al solito: c’è il caro, vecchio cellulare lasciato incustodito, i messaggini trovati per caso, la scenata di lei che però non accenna ad andarsene sbattendo la porta. E lui che la invita fuori (e no, non come lei vorrebbe)."

"Prima però Elisa, che già pensa a quanto ha rinunciato, alla sua carriera di attrice inaugurata con Muccino, per stare con Damante, per fare la coppia social e inseguire i follower… Prima, però, si diceva, Elisa ha modo e tempo di rendere partecipe Carlo degli scambi trovati sul telefonino. E Carlo? Non parla, non è esattamente felice come al carnevale di Rio, ma tace.

"Intanto a Milano c’è la settimana della moda, Giulia salta da una sfilata all’altra finché non finisce a ballare al compleanno di Pietrino, il pierre, agente, designer, Pietro Tavallini. Il party è nella discoteca Redroom, e magari non ci sono proprio tutti, ma non mancano Tony Effe, Elettra Lamborghini, Lazza, Giacomo Urtis… Che vedono arrivare Giulia con… Andrea Damante. Dichiarazione d’amore o di guerra? Qui ci va proprio il “to be continued”.