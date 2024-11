Uomini e Donne, ancora segnalazioni su Mario Cusitore: "Per lei starebbe pensando di lasciare il programma"

Gossip TV

Mario Cusitore continua a essere oggetto di segnalazioni: il cavaliere di Uomini e Donne starebbe pensando di lasciare il programma per una donna. Ecco cosa sappiamo!

Mario Cusitore continua a essere tra i protagonisti di segnalazioni e rumors che lo vedrebbero impegnato con altre donne al di fuori di Uomini e Donne. Com'è noto, il regolamento della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi vieta ai suoi partecipanti di frequentare altre persone al di fuori di quelle presenti nei parterre maschili e femminili. Ma nel corso degli anni non sono mancate le violazioni di regolamento, che hanno poi portato all'espulsione del diretto o diretta interessato/a.

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario Cusitore: "Avrebbe pensato di lasciare il programma per lei"

L'ex corteggiatore di Ida Platano ha deciso, dopo il due di picche che la tronista gli ha rifilato a fine trasmissione, di volersi mettere in gioco nel trono over del dating show. E, dal suo ingresso in trasmissione come cavaliere, non sono mancate le dame che si sono proposte di conoscerlo. In particolare, nelle precedenti puntate il cavaliere ha fatto discutere per il suo legame con Morena Farfante e Margherita Aiello. Nonostante avesse vissuto una certa intimità con entrambe le dame, alla fine, Mario ha deciso di chiudere con entrambe perché non sentiva alcuna connessione mentale con loro. Di recente, la sua assenza dal programma per qualche registrazione ha fatto supporre che Mario stesse pensando di abbandonare la trasmissione.

E, a riprova di questa ipotesi, ci sarebbero alcune segnalazioni e rumors che vedrebbero il cavaliere insieme a una donna che è stata identificata come Martina Varriale, modella e influencer. A rivelare del nuovo incontro tra i due è stata Deianira Marzano: l'esperta di gossip, infatti, dalla sua pagina Instagram ha riportato il messaggio di una sua follower che avrebbe incontrato Martina dal parrucchiere e l'avrebbe sentita dire che Mario aveva anche pensato di lasciare Uomini e Donne perché interessato a lei:

"Mi trovavo dal parrucchiere oggi e c’era anche lei, parlava di questa serata passata insieme a Mario in un noto locale di Napoli. Diceva che hanno avuto una forte attrazione e feeling. E diceva che addirittura Mario ha messo in dubbio la sua permanenza nel programma. Perché interessato in particolar modo a lei."

Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni su Mario Cusitore

Ancora, un'altra segnalazione sull'ex speaker lo vorrebbe a Roma a fare il cascamorto con le ragazze di un noto locale della Capitale, il Tyler a Ponte Milvio, come riporta sempre Marzano.

Dopo aver chiuso con Morena e Margherita, per Mario le prossime puntate di Uomini e Donne saranno piuttosto piatte: il cavaliere, infatti, non intraprenderà alcuna nuova conoscenza e per alcune puntate sarà assente alle registrazioni, facendo sorgere il dubbio che stia ipotizzando di abbandonare la trasmissione.

Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Mario sarà presente nella registrazione della puntata di oggi, 5 novembre, e per lui scenderanno anche alcune potenziali corteggiatrici. Alla fine, però, Mario deciderà di non conoscere nessuna e le manderà via. Che il suo addio alla trasmissione non sia del tutto scongiurato?

