Uomini e Donne, Alessio Pecorelli è uno dei nuovi tronisti del programma! [VIDEO]

Dopo Michele e Francesca, arriva anche Alessio Pecorelli tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui!

Continuano le presentazioni dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne: dopo Michele Longobardi e Francesca Sorrentino è il turno di Alessio Percorelli, un volto nuovo che siederà sul trono classico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alessio Pecorelli è uno dei nuovi tronisti del programma!

Alessio Pecorellisi è presentato nel video pubblicato sui canali social della trasmissione di Canale5: ha 31 anni ed è un imprenditore del settore della ristorazione. Originario di Santa Maria Marinella, vive da solo e ha un passato da ex militare:

"Tutto quello che ho me lo sono creato da solo, grazie anche all'aiuto dei miei genitori."

Estroverso e scherzoso, ammette anche di essere permaloso e che a volte, nella rabbia, tende a straparlare. Tuttavia, se comprende di aver sbagliato, è il primo a chiedere scusa e a fare un passo indietro. Alessio è uno sportivo e ama le sfide: "Quando raggiungo un obiettivo, me ne pongo subito un altro". Ha due cagnolini e per lui la famiglia è importantissima: i suoi genitori gli hanno dato una mano con il ristorante che gestisce e ha un fratello che lavora come ingegnere a Milano e con cui ha un bellissimo legame.

Ammette che, quando era adolescente, ne ha combinate di ogni tipo "tanto che ho fatto perdere a mia mamma 20 anni di vita" perché era una testa calda e molto impulsivo. Nel 2023 ha perso i suoi nonni e suo zio, tre persone per lui fondamentali e che hanno lasciato dentro di lui un grande vuoto. Decide di partecipare a Uomini e Donne perché da due anni e mezzo è single e pur avendo avuto alcune frequentazioni, non è mai riuscito a legarsi:

"Da questa esperienza spero di provare emozioni che non provo da molto tempo. Poi chissà, magari, amo i bambini, sono il padrino di tutti i figli dei miei amici, esco da qui padre"

